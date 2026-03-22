İngiltere Lig Kupası final maçında Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Wembley Stadyumu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 eşitlikle girildi.

Manchester City’de Nico O'Reilly, 60. ve 64. dakikalarda attığı gollerle skoru 2-0’a getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmazken Manchester City, Arsenal’ı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Manchester ekibi, 2025/26 sezonunun İngiltere Lig Kupası şampiyonu oldu. Ayrıca Manchester City, tarihinde 9. kez İngiltere Lig Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.