06 Nisan 2026 Pazartesi
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi muhtemel 11'ler: Maçın detayları

Trendyol Süper Lig'de derbi maçında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Maçla ilgili detaylar haberimizde...

İbrahim Doğanoğlu
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe bugün evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Süper Lig’de oynanan derbi maçında Trabzonspor’un evinde Galatasaray’ı 2-1 yenmesi, maça ayrı bir heyecan katacak.

Süper Lig’de son olarak Gaziantep FK’yı evinde 4-1 yenen sarı-lacivertli ekip, Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada galibiyet peşinde.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER VAR

Fenerbahçe’de Alvarez maçta forma giyemeyecek. Levent Mercan'ın durumunun maç saatinde belli olması beklenirken Skriniar ve Semedo ise şans verilmesi halinde forma giyebilir.

Süper Lig'in 2. yarısında bambaşka bir performans sergileyen Beşiktaş, Fenerbahçe derbisiyle çıkışını sürdürmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN KADRO DURUMU

Siyah-beyazlılarda derbi öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlıklarını atlatıp takımla çalışmalara başlayan Emirhan Topçu ve El Bilal Toure’nin, teknik direktör Sergen Yalçın’ın onayıyla derbide forma giymesi bekleniyor.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson - Mert - Çağlar - Jayden - Brown - Guendouzi - Kante - Nene - Asensio - Kerem - Talisca.

Beşiktaş: Ersin - Murillo - Agbadou - Emirhan - Rıdvan - Ndidi - Orkun - Asllani - Cerny - Olaitan - Oh.

Süper Lig'de ilk devre oynanan maçı Fenerbahçe, geriden gelerek 3-2 kazanmayı başarmıştı.

İki takım arasındaki son maç ise Türkiye Kupası'nda oynanmıştı ve Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Cerny'nin golleriyle 2-1 yenmişti.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Sarı-lacivertliler ile siyah-beyazlılar arasında 2 Ekim 2022'de oynanan ve golsüz tamamlanan maçın ardından oynanan 7 mücadelede beraberlik yaşanmadı. Bu süreçte 6'sı Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere yapılan maçlarda Beşiktaş 4, Fenerbahçe 3 galibiyet elde etti.

Geride kalan 7 maçta siyah-beyazlılar 12 gol atarken, sarı-lacivertliler 11 gol kaydetti.

Ezeli rakipler arasında oynanan son 7 maçta alınan sonuçlar şöyle:

02.04.2023 | Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş (Süper Lig)
09.12.2023 | Beşiktaş 1-3 Fenerbahçe (Süper Lig)
27.04.2024 | Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş (Süper Lig)
07.12.2024 | Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe (Süper Lig)
04.05.2025 | Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş (Süper Lig)
02.11.2025 | Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe (Süper Lig)
23.12.2025 | Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş (Türkiye Kupası)

