ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada ortaya atılan iddialara Beyaz Saray’dan açıklama geldi.

Trump’ın hastaneye kaldırıldığı yönündeki paylaşımlar kısa sürede gündem olurken, Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Cheung, yaptığı açıklamada Trump’ın görevine devam ettiğini belirterek, Paskalya hafta sonu boyunca Beyaz Saray’da çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Açıklamada, Trump’ın Oval Ofis’te aktif şekilde görev başında olduğu vurgulandı.

İddiaların yayılmasında Trump’ın son günlerde kamuoyu önüne çıkmamasının etkili olduğu değerlendirildi. ABD Başkanı’nın en son ulusa sesleniş konuşmasında görüntü verdiği, ardından programında bazı değişiklikler olduğu kaydedildi.

Beyaz Saray’ın konuya ilişkin yaptığı açıklama, resmi sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşılırken, iddialar kurumsal düzeyde yalanlanmış oldu.