Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler, Hindistan’ın petrol tedarik stratejisinde değişikliğe gitmesine yol açtı. Hindistan’ın, 7 yıl aradan sonra İran’dan yeniden petrol almaya başladığı bildirildi.

Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin rafinerilerinin ham petrol ihtiyacını farklı kaynaklardan karşıladığı ve bu kapsamda İran’dan da yeniden alım yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İran’dan yapılan petrol ithalatına ilişkin ödeme sürecinde herhangi bir engel bulunmadığı belirtilirken, Hindistan’ın halihazırda 40’tan fazla ülkeden petrol tedarik ettiği vurgulandı.

Hindistan, ABD’nin 2019 yılında İran petrolüne yönelik yaptırım muafiyetlerini uzatmaması sonrası bu ülkeden petrol alımını durdurmuştu.

Son dönemde ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıkların, enerji arzında ciddi belirsizliklere yol açtığı ifade ediliyor. Bu gelişmelerin ardından Hindistan’ın yeniden İran’a yönelmesi dikkat çekti.