Premier League’de Arsenal, La Liga’da Barcelona, Serie A’da Inter Milan, Bundesliga’da Bayern Munich ve Ligue 1’de Paris Saint‑Germain puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

ARSENAL FARKI AÇIYOR

Premier Lig’de lider Arsenal, sahasında Everton’ı Viktor Gyökeres ve Max Dowman’ın son dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

Arsenal’ın 16 yaşındaki oyuncusu Max Dowman, Premier Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Manchester City deplasmanda West Ham United ile 1-1 berabere kaldı ve üst üste ikinci kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Zirveyi ilgilendiren karşılaşmada Manchester United, evinde Aston Villa’yı 3-1 mağlup etti.

Liverpool ise sahasında Tottenham Hotspur ile 1-1 berabere kaldı.

Newcastle United, deplasmanda Chelsea’yi 1-0 yendi.

Ferdi Kadıoğlu’nun 90 dakika forma giydiği maçta Brighton & Hove Albion, deplasmanda Sunderland’i 1-0 mağlup etti.

Enes Ünal’ın son anlarda oyuna girdiği mücadelede AFC Bournemouth, deplasmanda Burnley ile golsüz berabere kaldı.

30. haftanın ardından Arsenal 70 puanla liderliğini sürdürürken, Manchester City 61, Manchester United 54, Aston Villa 51, Liverpool 49 ve Chelsea 48 puana ulaştı.

BARCELONA’DAN ART ARDA DÖRDÜNCÜ GALİBİYET

LaLiga’da lider Barcelona, sahasında Sevilla’yı 5-2 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

Katalan ekibinde Raphinha üç gol atarken, Dani Olmo ve João Cancelo de skora katkı verdi. Sevilla’nın golleri Joaquín Sánchez ve Djibril Sow’dan geldi.

Real Madrid, sahasında Elche’yi 4-1 mağlup etti. 58. dakikada oyuna giren Arda Güler, 89. dakikada yaklaşık 70 metreden attığı golle karşılaşmaya damga vurdu.

Atletico Madrid sahasında Getafe’yi 1-0 mağlup ederken, Villarreal deplasmanda Alavés ile 1-1 berabere kaldı.

28. hafta sonunda Barcelona 70 puanla liderliğini sürdürdü. Real Madrid 66, Atletico Madrid 57 ve Villarreal 55 puanla sıralandı.

SERİE A’DA ZİRVEDE PUAN KAYIPLARI

Serie A’da lider Inter, sahasında Atalanta ile Francesco Pio Esposito ve Nikola Krstović’in golleriyle 1-1 berabere kaldı.

AC Milan, liderin puan kaybettiği haftada fırsatı değerlendiremedi ve Lazio’ya 1-0 yenildi.

Napoli sahasında Lecce’yi 2-1 mağlup etti.

Juventus deplasmanda Udinese’yi 1-0 yendi. Kenan Yıldız bu maçta golün asistini yaptı.

Cesc Fàbregas yönetimindeki Como, sahasında AS Roma’yı 2-1 mağlup etti. Roma’da Zeki Çelik 70 dakika sahada kaldı.

Semih Kılıçsoy, Cagliari’nin Pisa deplasmanında 3-1 kaybettiği karşılaşmada 64 dakika forma giydi.

Emirhan İlkhan ise Torino’nun Parma’yı 4-1 yendiği maçta 76 dakika oynayıp gol attı.

29. hafta sonunda Inter 68 puanla liderliğini sürdürdü. Milan 60, Napoli 59, Como 54, Juventus 53 ve Roma 51 puan topladı.

BAYERN MÜNİH 5 HAFTA SONRA PUAN KAYBETTİ

Bundesliga’da lider Bayern Münih, deplasmanda Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı ve beş maç sonra puan kaybı yaşadı.

Leverkusen’in golünü Aleix García, Bayern Münih’in golünü ise Luis Díaz attı. Bayern Münih, Nicolas Jackson ve Luis Díaz’ın kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

Borussia Dortmund sahasında Augsburg’u 2-0 yendi.

Ozan Kabak’ın 90 dakika oynadığı maçta Hoffenheim ile Wolfsburg 1-1 berabere kaldı.

Cenk Özkacar ise Köln’ün Hamburg deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maçta 90 dakika forma giydi.

26 hafta sonunda Bayern Münih 67 puanla liderliğini sürdürürken Borussia Dortmund 58 puanla takip etti.

PSG HAFTAYI MAÇ YAPMADAN GEÇTİ

Ligue 1’de lider PSG, Şampiyonlar Ligi karşılaşması nedeniyle haftayı maç oynamadan tamamladı.

Lens, deplasmanda Lorient’e 2-1 yenilerek liderlik fırsatını kaçırdı.

Olympique Marseille sahasında Auxerre’yi 1-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Olympique Lyon deplasmanda Le Havre ile 0-0 berabere kaldı.

Lille OSC ise deplasmanda Rennes’i 2-1 mağlup etti. Berke Özer karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

29. hafta sonunda PSG, bir maç eksiğine rağmen 57 puanla liderliğini korudu. Lens 56, Marsilya 49, Lyon 47 ve Lille 44 puan topladı.