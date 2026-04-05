Gayrimenkul piyasasında son dönemde dikkat çeken bir yöntem gündeme geldi. Bazı satıcıların, daha az vergi ödemek amacıyla ilan fiyatları üzerinden oynama yaptığı ortaya çıktı.

İddiaya göre, satıcılar evi önce gerçek piyasa değeriyle ilana koyuyor. Alıcıyla anlaşma sağlandıktan sonra ise ilan fiyatı düşürülüyor ve kısa süre içinde ilan tamamen kaldırılıyor. Bu yöntemle tapuda gösterilen satış bedeli düşük tutuluyor, böylece ödenecek harç ve vergiler de azalıyor.

Örneğin 10 milyon liralık bir konutun tapuda 5 milyon lira olarak gösterilmesi halinde, ödenen harç da yarı yarıya düşüyor. Bu durum ilk bakışta alıcı ve satıcı için avantaj gibi görünse de ciddi riskler barındırıyor.

Maliye Bakanlığı’nın bu yöntemi yakından takip ettiği ve ilan sitelerindeki fiyat değişimlerini incelemeye aldığı belirtildi. Eksik beyanın tespit edilmesi halinde, ödenmeyen verginin faiziyle birlikte tahsil edildiği ve ayrıca cezai yaptırımlar uygulandığı bildirildi.

Gayrimenkul hukuku uzmanları ise vatandaşları uyarıyor. Tapuda gerçek satış bedelinin beyan edilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, aksi halde yüksek cezalarla karşılaşılabileceğine dikkat çekiyor.

Alıcılara da önemli uyarılar yapılıyor. Uzmanlar, sadece ilan fiyatına bakarak karar verilmemesi, gerçek piyasa değerinin araştırılması ve tapuda gösterilen bedelin mutlaka sorgulanması gerektiğini ifade ediyor.