Türkiye otomotiv yan sanayisinin önemli firmalarından Arıcıoğlu Otomotiv hakkında iflas kararı verildi.

Yüksek teknolojili jant üretimiyle tanınan ve Avrupa pazarında Arceo markasıyla faaliyet gösteren şirketin, bir süredir devam eden finansal sıkıntıları aşamadığı öğrenildi. Daha önce konkordato talebinde bulunan firma için Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından nihai iflas kararı alındı.

Artan maliyetler ve nakit akışındaki bozulmanın şirketin mali yapısını zayıflattığı belirtilirken, kararın ardından tasfiye süreci başlatıldı.

Avrupa’da düzenlenen fuarlarda Türk üretimini temsil eden Arıcıoğlu Otomotiv, Valencia, Porto ve Madrid isimlerini taşıyan jant serileriyle biliniyordu. Şirketin iflası, sektörde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.