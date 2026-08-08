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Kaynak: AA

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Arsenal, Newcastle United'ın 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'i renklerine bağladı.

ARSENAL GUIMARES'İ RESMEN DUYURDU

İngiliz kulübü, Brezilyalı yıldızın imza töreninden bir fotoğraf paylaşarak transferi resmen duyurdu.

Arsenal'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Guimaraes'in Newcastle United'dan uzun vadeli bir sözleşmeyle aramıza katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."

75 MİLYON STERLİNLİK BONSERVİS

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal, Bruno Guimaraes için Newcastle United'a 75 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

Brezilyalı orta saha oyuncusunun Londra ekibiyle 4+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

DÜNYA KUPASI'NDA BREZİLYA FORMASINI GİYDİ

Brezilya Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan Guimaraes, son olarak 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi adına mücadele etti.

28 yaşındaki futbolcu, Newcastle United kariyerinin ardından Premier Lig'deki yolculuğuna son şampiyon Arsenal formasıyla devam edecek.