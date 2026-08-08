MIT mezunu milyarder, gayrimenkul yatırımcılarını uyardı: "Ev yerine bu varlıkları seçin"

Saylor’a göre bir ev satın almak yalnızca satın alma bedelinden ibaret değil. Bakım, onarım, vergi ve diğer giderlerin zaman içinde devam ettiğine işaret eden ünlü yatırımcı, gayrimenkulün yatırımcı açısından sürekli maliyet oluşturabileceğini belirtti.