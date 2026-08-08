EV ALMAYIN” ÇIKIŞI
Michael Saylor, katıldığı podcast yayınında geleneksel yatırım anlayışına karşı çıkarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saylor, finansal güvenliğin temel adımlarından biri olarak görülen ev sahibi olmanın her zaman doğru yatırım olmadığını savundu.
MIT mezunu milyarder, gayrimenkul yatırımcılarını uyardı: "Ev yerine bu varlıkları seçin"
MIT mezunu havacılık ve uzay mühendisi Michael Saylor, yatırım alışkanlıklarından yapay zekânın geleceğine kadar dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 847 bin Bitcoin’e sahip olan Saylor, konut satın almanın düşünüldüğü kadar avantajlı olmadığını savunurken yatırımcılara farklı bir yol gösterdi.Kaynak: Diğer
EV ALMAYIN” ÇIKIŞI
Saylor’a göre bir ev satın almak yalnızca satın alma bedelinden ibaret değil. Bakım, onarım, vergi ve diğer giderlerin zaman içinde devam ettiğine işaret eden ünlü yatırımcı, gayrimenkulün yatırımcı açısından sürekli maliyet oluşturabileceğini belirtti.
YAPAY ZEKÂ ÇAĞI İÇİN FARKLI ÖNGÖRÜ
Yapay zekâdaki hızlı gelişmeleri de değerlendiren Saylor, insanların makinelerle daha fazla çalışarak rekabet etmeye çalışmasının yanlış olduğunu düşünüyor. Teknolojinin üretkenliği artırmasıyla ekonomik dengelerin de önemli ölçüde değişebileceğini savunuyor.
Saylor, yapay zekâ ve robot teknolojilerinin yaygınlaşmasının birçok temel mal ve hizmetin üretim maliyetini aşağı çekebileceğini öngörüyor. Ancak teknolojinin her şeyin değerini aynı şekilde düşürmeyeceğine dikkat çekiyor.
SINIRLI OLANIN DEĞERİ ARTACAK
Ünlü yatırımcıya göre gelecekte asıl değerini koruyacak varlıklar arzı kolayca artırılamayanlar olacak. Saylor bu kapsamda değerli arazileri, güçlü şirketlerin hisselerini ve Bitcoin gibi dijital varlıkları öne çıkarıyor.
847 BİN BITCOIN’LİK STRATEJİ
847 bin Bitcoin tutan Saylor, uzun süredir dijital varlıkların en güçlü savunucuları arasında yer alıyor. Yapay zekâ ve robotların ekonomiyi dönüştüreceği görüşündeki Saylor, sınırlı arza sahip varlıkların gelecekte de değer saklama aracı olmayı sürdüreceğini düşünüyor