Kaynak: Haber Merkezi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile TBMM’deki görüşmeler sırasında yan yana gelmelerinin ardından gündeme gelen “ittifak” sorusunu yanıtladı.

Türkiye’nin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulabilmesi için iktidar değişikliğinin gerekli olduğuna üç parti olarak inandıklarını belirten Erbakan, bu doğrultuda mücadele ettiklerini söyledi.

Erbakan, değişimin “müspet yönde” olması gerektiğini vurgulayarak, bunun sağlanabilmesi için kendileri gibi partilerin fikir alışverişlerini güçlü şekilde sürdürmesi ve gerektiğinde birlikte somut adımlar atmasının gerekebileceğini ifade etti.

Üç parti arasındaki görüşmelerin sürdüğünü belirten Erbakan, “Şu an fikir alışverişleri yapıyoruz. Henüz somut noktaya gelmiş değiliz” diyerek ittifak konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını açıkladı.

"HENÜZ SOMUT NOKTAYA GELMİŞ DEĞİLİZ"

Erbakan İttifak sorusuna şu yanıtı verdi:

Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulabilmesi için bir iktidar değişikliğinin olması gerektiğine 3'müzde inanıyoruz. Bunun içinde mücadele ediyoruz. Ancak bu değişimin müspet yönde olması lazım. Müspet olabilmesi içinde bizler gibi partilerin fikir alışverişinde güçlü bir şekilde bir şekilde devam etmesi ve birlikte bir takım somut adım atması gerekebilir. Şu an fikir alışverişleri yapıyoruz. Henüz somut noktaya gelmiş değiliz.