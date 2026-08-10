Bu 12 otomobili alacaklar dikkat: 1 liralık zam 594 bin liraya mal olabilir

Matrahın Matematiği: 1 Lira Zam = 594 Bin Lira Fark

ÖTV matrahı tam 1 milyon 650 bin TL olan bir elektrikli aracın vergi dâhil nihai fiyatı 2 milyon 475 bin TL oluyor. Vergisiz fiyatın 1 milyon 650 bin 1 TL olması durumunda ise araç %55’lik dilime giriyor ve fiyatı anında 3 milyon 69 bin 2 TL’ye yükseliyor. Sadece 1 TL’lik çıplak fiyat artışı, vergi etkisiyle tam 594 bin TL’lik ek yük doğuruyor.