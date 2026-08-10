Donanım Değil, Matrah Belirliyor
Türkiye otomobil pazarında fiyatlama denklemi kökten dönüştü. Artık araçların fiyatını üretim maliyeti, donanımı veya dâhil olduğu segmentten ziyade ÖTV matrahı belirliyor. %100 elektrikli otomobillerde üreticinin yaptığı birkaç bin liralık zorunlu fiyat güncellemesi, tüketiciye yüz binlerce liralık ek vergi yükü getiriyor.
Bu 12 otomobili alacaklar dikkat: 1 liralık zam 594 bin liraya mal olabilir
Elektrikli otomobil almayı planlayanlar için ÖTV matrahı kritik hale geldi. Yüzde 25'lik ÖTV diliminde kalmak için 1 milyon 650 bin TL sınırına yaklaşan 12 modelde küçük bir fiyat artışı bile vergi dilimini değiştirerek etikete yüz binlerce lira olarak yansıyabilir.Kaynak: Diğer
Donanım Değil, Matrah Belirliyor
%25 ile %55 Arasındaki Dev Uçurum
160 kW ve altı motor gücüne sahip elektrikli araçlarda vergisiz fiyat (matrah) 1 milyon 650 bin TL’yi aşmadığı sürece ÖTV oranı %25 olarak uygulanıyor. Bu sınır tek bir kuruş bile aşıldığında ÖTV oranı doğrudan %55’e fırlıyor. ÖTV üzerine eklenen %20 KDV de hesaba katıldığında, tüketici etiketinde devasa bir uçurum oluşuyor
Matrahın Matematiği: 1 Lira Zam = 594 Bin Lira Fark
ÖTV matrahı tam 1 milyon 650 bin TL olan bir elektrikli aracın vergi dâhil nihai fiyatı 2 milyon 475 bin TL oluyor. Vergisiz fiyatın 1 milyon 650 bin 1 TL olması durumunda ise araç %55’lik dilime giriyor ve fiyatı anında 3 milyon 69 bin 2 TL’ye yükseliyor. Sadece 1 TL’lik çıplak fiyat artışı, vergi etkisiyle tam 594 bin TL’lik ek yük doğuruyor.
Bıçak Sırtında 12 Model
Dünya.com'un haberine göre, güncel pazarda markaların %25 ÖTV sınırında kalabilmek adına araçlarını adeta "zararına" sattığı ifade ediliyor. Tüketicilerin yollarda karşılaştığı 2,4 - 2,5 milyon TL bandındaki yoğunlaşma bir tesadüf değil; markaların ÖTV duvarına takılmamak için milimetrik olarak uyguladığı bir fiyatlandırma stratejisi
Opsiyonlar Vergi Tuzağına Dönüşüyor
Vergi dilimini aracın sadece ilan edilen anahtar teslim liste fiyatı değil, mevzuata göre hesaplanan net matrahı belirliyor. Ekstra donanım, opsiyonel aksesuarlar veya fiyat listelerindeki küçük güncellemeler, aracı farkında olmadan bir üst vergi dilimine sokarak maliyetleri patlatabiliyor.
Markaların Zor Seçimi: Kârlılık mı, Satış mı?
Lojistik veya döviz maliyetleri arttığında distribütörler iki zorlu seçenekle baş başa kalıyor: Maliyet artışını kendi kâr marjından karşılayarak aracı %25’lik dilimde tutmak ya da zammı yansıtıp %55’lik bölgeye geçerek satış adetlerinin sert şekilde düşmesini göze almak.
Tesla Model Y (15 TL Kaldı)
2 milyon 474 bin 985 TL seviyesindeki fiyatıyla 2 milyon 475 bin TL’lik vergi tavanına adeta santimetrik temas halinde duruyor. Aradaki sadece 15 TL’lik fark, araca gelecek en ufak bir zam hamlesinde etiketi anında 3 milyon TL’nin üzerine taşıyacak.
KGM Torres EVX – 2.474.830 TL
Aradaki fark sadece 170 TL!
Güney Koreli KGM'nin Torres EVX modeli 2 milyon 474 bin 830 TL etiketiyle %25'lik vergi tavanına adeta yapışık durumda.
Citroën C5 Aircross Plus – 2.430.000 TL
Fransız üreticinin C5 Aircross Plus modeli 2 milyon 430 bin TL'lik etiketiyle %25'lik ÖTV diliminde yerini koruyor. Sınırın yaklaşık 45 bin TL altında bulunan modelde küçük maliyet artışları henüz kritik eşiği tetiklemiyor.
Ford Explorer – 2.457.300 TL
Ford'un elektrikli SUV modeli Explorer, 2 milyon 457 bin 300 TL'lik fiyatıyla vergi tavanına yaklaşık 18 bin TL uzaklıkta. Gelecek ufak bir zam, aracı anında üst ÖTV dilimine fırlatabilir.
Alpine A290 GTS – 2.435.000 TL
Performans odaklı kompakt elektrikli Alpine A290 GTS, 2 milyon 435 bin TL'lik etiketle sınıra yakın konumlanan modeller arasında. Araç, %25 vergi avantajını kaybetmemek adına hassas fiyat çizgisinde duruyor.
Kia EV3 Prestige – 2.485.000 TL
Kia'nın yeni elektrikli SUV modeli EV3 Prestige, 2 milyon 485 bin TL'lik satış fiyatıyla sınırın hemen kıyısında bulunuyor. Masraflar düştüğünde net matrahı %25 sınırına milimetrik oturuyor.
Togg T10X V2 (Hareket Alanı Nispeten Fazla)
2 milyon 411 bin TL seviyesindeki fiyatıyla, listedeki bazı ithal rakiplerine kıyasla vergisiz matrah sınırının biraz daha altında yer alıyor. Bu durum Togg’a olası maliyet artışlarını karşılamada geçici bir esneklik sağlasa da matrah sisteminin katı kuralları Togg için de geçerliliğini koruyor.
Opel Grandland Edition – 2.485.000 TL
Opel Grandland Edition da 2 milyon 485 bin TL'lik etiketle Kia EV3 ile aynı kritik fiyat bandını paylaşıyor. Tescil masrafları düşüldüğünde araç ÖTV tavanının hemen altında kalıyor.
Renault Megane E-Tech – 2.486.000 TL
Renault Megane E-Tech, 2 milyon 486 bin TL'lik fiyatıyla matrah sınırında mücadele eden bir diğer popüler model. Trafik tescil giderleri çıkarıldığında araç tam anlamıyla %25 sınırına yaslanmış durumda.
Volvo EX30 (Lüks Sınıfın Tek Temsilcisi)
Geçmişte lüks sınıfta birçok marka en düşük vergi diliminde yer bulabilirken, günümüzde tek kalan model Volvo EX30 oldu. 2 milyon 472 bin TL’lik fiyatıyla bıçak sırtında yer alan aracın vergisiz fiyatına gelecek 2 bin TL üzerindeki bir zam, etiketi 3,1 milyon TL seviyesine çıkaracak.
MINI Countryman (Vergi Dilimini Aştı)
Kısa bir süre öncesine kadar %25’lik avantajlı ÖTV diliminde tutulmaya çalışılan MINI Countryman, maliyetler karşısında yapılan küçük bir fiyat güncellemesiyle vergi dilimini %25’ten %55’e taşımak zorunda kalan modellerden biri oldu.
Skoda Elroq (Kampanya Desteğiyle Sınırda)
Bazı modeller ise fabrikasyon liste fiyatı yerine markaların sunduğu özel kampanya ve indirim destekleriyle %25’lik kritik sınırın altında tutuluyor. Bu stratejiyi uygulayan modellerden biri de Skoda Elroq.
Hyundai Ioniq 6 (125 kW Versiyonu)
Geçen hafta Türkiye lansmanı gerçekleşen makyajlı Hyundai Ioniq 6’nın 125 kW’lık versiyonu, tescil masrafları hariç tutulduğunda matrah sınırı içinde kalarak 2 milyon 483 bin TL’lik etiketle satışa sunuldu.
Hyundai Ioniq 6 (160 kW Versiyonu)
Aynı modelin 160 kW gücündeki versiyonunda ise vergisiz fiyat 1 milyon 650 bin TL matrah sınırını aştığı için araç %55’lik ÖTV dilimine giriyor. Bu vergi farkı, aracın anahtar teslim fiyatını doğrudan 3,7 milyon TL’nin üzerine fırlatıyor.
160 kW Altı Elektrikliler Pazarı Domine Etti
Vergi düzenlemelerinin etkisi satış istatistiklerine doğrudan yansıdı. 2026’nın Ocak-Temmuz döneminde 160 kW ve altındaki elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %5,3 artarak 84 bin 190 adede ulaştı.
Düşük Güçlü Araçların Pazar Payı %89,5 Oldu
Matrah avantajını koruyan 160 kW ve altındaki elektrikli otomobiller, toplam elektrikli otomobil pazarından %89,5 gibi devasa bir pay aldı. Tüketicilerin tercihi tamamen vergi avantajı sağlayan modellere kaydı.
Yüksek Güçlü Modellerde Sert Daralma
160 kW üzerindeki elektrikli otomobil satışları ise vergi yükünün etkisiyle %57,8 oranında sert bir gerileme kaydederek 9 bin 856 adede düştü. Yüksek güçlü modellerin toplam pazardaki payı %10,5’te kald
Premium Segment Vergi Duvarına Çarptı
Motor gücüne göre uygulanan ÖTV dilimleri, tüketicileri zorunlu olarak daha düşük güçlü araçlara yönlendirirken, üst segmentte ve premium sınıfta yer alan güçlü elektrikli otomobillerin satışlarında ciddi bir tıkanma yaşandı.
Matrah Baremleri 4 Yıldır Güncellenmiyor
Sektör temsilcileri, ÖTV baremlerinde 4 yıldır bir değişiklik yapılmadığına dikkat çekiyor. Enflasyon ve kur artışlarına rağmen sabit kalan matrah limitleri, markaların fiyatlama alanını her geçen gün daha da daraltıyor.
Hyundai Türkiye: "Bu Fiyatlar Maksimum 2 Ay Kalır"
Hyundai Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, mevcut tabloyu değerlendirerek %25 vergi diliminde tutmaya çalıştıkları modellerin en fazla 2 ay daha bu seviyede kalabileceğini, ardından zorunlu olarak %55’lik üst dilime geçeceğini ifade etti.
Sektörün Ortak Beklentisi: Matrah Düzenlemesi
Elektrikli araç pazarının büyümesinin durma noktasına gelebileceğini belirten marka yöneticileri, %25 ÖTV’de tutulan 1 milyon 650 bin TL’lik matrah sınırının günün ekonomik şartlarına göre acilen güncellenmesi gerektiğini vurguluyor.