Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti

YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti

'Çerçeve yasa' kanun teklifi bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek oylamaya sunuluyor. Özel ve YENİ Parti kurmayları 'evet' derken, bazı YENİ Parti milletvekilleri, görüşmeler sürerken sosyal medya hesaplarından 'hayır' oyu vereceklerini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi
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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 1

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adıyla başlattığı yeni süreç kapsamında Meclis'e getirilen 'çerçeve yasa' olarak da bilinen ''Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'' bugün Meclis'te görüşülmeye başlandı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından başlatılan görüşmelerin ardından kanun teklifi oylamaya sunulacak.

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 2

ÖZGÜR ÖZEL 'ÇERÇEVE YASA' KARARINI AÇIKLADI

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin adına konuşma gerçekleştirdi. Çerçeve yasa hakkında Özel, "Milletvekillerimiz de seçildikleri illerinde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır. Bu ifadeyle YENİ Parti Grubunu kararında serbest bırakıyor değilim. Aksine kendi il, bölge, temsil ettiği toplumsal kesimlerin hassasiyet, beklenti, endişe, umut ve heyecanını dikkate alarak onlara milletin vekili olma sorumluluğu ile baş başa bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özel'in konuşmasından sonra YENİ Parti milletvekillerinin bazı isimleri de sosyal medya hesaplarından kanun teklifine 'hayır' oyu vereceklerini açıkladı.

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 3

İşte çerçeve yasaya HAYIR oyu veren milletvekilleri;

YENİ Parti Trabzon Milletvekili Av. Sibel Suiçmez:

"Seçim bölgem Trabzon başta olmak üzere, ülkemizin dört bir yanından yükselen itirazları, toplumda oluşan kaygıları ve milletimizin iradesinin yok sayılmasına yönelik tepkiyi görüyor ve duyuyorum.

İçeriği milletimizden saklanarak, yeterli demokratik müzakere ve şeffaflık sağlanmadan milletin temsilcilerinin önüne “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Yasası” adı altında getirilen bu kanun teklifini kabul etmiyorum.

Meclis gündemine getirilen “Çerçeve Yasa” teklifine, temsil ettiğim Trabzon halkının iradesine bağlılığımı ortaya koyarak ve yüzümü millete dönerek HAYIR oyu vereceğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Saygılarımla,"

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 4

YENİ Parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici:

"Meclis kürsüsünde ettiğim Milletvekili yemininde;

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma" büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içmiştim.

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 5

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz:

"Bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan Çerçeve Yasa ile ilgili oyum ‘hayır’ olacaktır."

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 6

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt:

"Barışı istemeyen yok. Kardeşlik hukuku tamam. Lakin Demokrasi yok ediliyor. Muhalefete siyaset yok,tutuklamalara devam. Teröristlere siyaset yolu açılıyor. Milletvekiline Meclis kürsüsünden yaptığı konuşma için Başsavcı soruşturma istiyor. Pkklılara Meclis yolu görünüyor. Buna Terörsüz Türkiye denmez. Teröriste plaket verme denir. Hayırda HAYIR var."

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 7

YENİ Parti Muğla Milletvekili Cumhur Uzun;

Hayatı boyunca barıştan ve kardeşlikten yana olan bir insan, adalet mücadelesi veren bir hukukçu, bir can daha yanmasın diye mücadele eden sorumlu bir siyasetçi olarak “Çerçeve Yasa”ya dair görüşüm açıktır:

Toplumsal bütünleşme ve milli birlik; bir yandan demokrasi, insan hakları ve hukuk ayaklar altına alınırken, diğer yandan belirsizliklerle dolu, yalnızca “terör örgütünün” silah bırakmasına indirgenen; kapalı kapılar ardında hazırlanmış, komisyon üyelerinden ve milletvekillerinden dahi gizlenmiş özensiz bir kanun teklifi üzerinden ele alınamaz.

Unutmamak gerekir ki devleti oluşturan millettir. Böylesine önemli bir konuda milletin rızası alınmadan verilecek her karar eksiktir, yanlıştır.

Milletin vekilliği, milletin iradesinin sorumluluğunu taşımaktır. Yurttaşlarımızın ve beni vekil kılan Muğlalı hemşehrilerimin rızasını taşımayan ve yeterince açıklığa kavuşturulmayan hiçbir şeye evet demedim; bundan sonra da demeyeceğim.

Toplumsal barışa, milli birliğimize ve demokrasiye olan inancım ve ömür boyunca taşıdığım değerlerin sorumluluğuyla, “Çerçeve Yasa Teklifi”ne bu haliyle RET oyu kullanarak HAYIR diyeceğim.

Saygılarımla...

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 8

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul

TBMM gündemine getirilen “Çerçeve Yasa” teklifine HAYIR oyu vereceğimi Zonguldak halkına ve kamuoyuna saygılarımla duyururum.

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 9

YENİ Parti Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı;

Ispartalı hemşehrilerimin, parti örgütümüzün, sokağın ve vicdanımın sesini dinleyerek, Çerçeve Yasa teklifinde oyumu `HAYIR‘ olarak kullanacağım.

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 10

YENİ Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut;

Her zaman söylediğim gibi Burdur Halkımızın emrinde siyaset yapmaya devam edeceğim! Çerçeve Yasaya HAYIR oyu kullanacağım!

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 11

YENİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk:

"Türkiye’nin demokratik geleceğinin, Türkiye demokrasinin en kötü olduğu bu ortamda sağlanamayacağı ortadır. Bizim itirazımız barışa, demokrasiye ya da Terörsüz Türkiye’ye değil; hukuku askıya alanların, muhalefeti susturanların, seçilmişlere kayyum atayanların kapalı kapılar ardında yürüttüğü ve millete hesabı verilmeyen bir sürece. Bu nedenle bugün yapılacak Çerçeve Yasa oylamasında “HAYIR” diyeceğimi kamuoyuna saygıyla duyururum."

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 12

YENİ Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan:

"ÇERÇEVE YASA’YA HAYIR DİYORUM!

Silahların susması, terörün sona ermesi, kardeşliğin güçlenmesi ve kalıcı toplumsal barışın sağlanması hepimizin ortak hedefidir. Tartışılması gereken hedef değil; bu hedefe hangi hukuk, demokrasi ve siyasal anlayışla ulaşılacağıdır.

Herhangi bir kesimin hak ve özgürlüklerinin genişletilmesine değil; hukukun, demokrasinin ve özgürlüklerin herkes için eşit ve eksiksiz uygulanmamasına itiraz ediyorum.

ÖNCE ANAYASA, ÖNCE HUKUK

Süreç Komisyonu raporunun 7. bölümünde hukuk devleti, millet egemenliği, kuvvetler ayrılığı, temel hak ve özgürlükler ile AYM ve AİHM kararlarına uyulması vurgulanıyor.

Bunların hiçbiri yeni değildir. Hepsi zaten Anayasanın ve demokratik Cumhuriyetin gereğidir.

Oysa iki yıldır bunun tam tersini yaşıyoruz.

Anayasa ve bağlayıcı yargı kararları yok sayılıyor; kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı aşındırılıyor. Seçilmişlere yönelik tutuklamalar, kayyımlar ve muhalefeti kuşatan operasyonlarla seçme-seçilme hakkı, ifade özgürlüğü ve milli irade baskı altına alınıyor.

Sorun yeni hukuk metinlerinin eksikliği değil; Anayasanın ve mevcut hukukun uygulanmamasıdır.

TOPLUMSAL BARIŞ, SİYASAL HESAPLARIN ARACI OLAMAZ

İktidar, önümüzdeki dönemin siyasal denklemini bugünden kurmaya çalışıyor. Anayasa, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Meclis çoğunluğu bu hesabın önemli parçalarıdır.

Toplumsal barış gibi tarihsel bir mesele, iktidarın ömrünü uzatacak bir siyasal mühendisliğin aracına dönüştürülemez.

Bir kesime uzatılan el, diğer kesime yöneltilen hukuk sopasıyla aynı anda var olamaz.

ÖLÇÜ NETTİR

Demokrasi bölünemez.

Hukuk seçici uygulanamaz.

Milli irade, iktidarın işine geldiğinde hatırlanamaz.

Toplumsal barışın yolu siyasal mühendislikten değil; uygulanan Anayasadan, hukuk devletinden, özgürlükten, eşit yurttaşlıktan ve millet iradesinden geçer.

Bu gerekçelerle, mevcut haliyle Çerçeve Yasa’ya HAYIR diyorum."

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 13

Yeni Parti Samsun Milletvekili Murat Çan:

"TBMM Genel Kurulu’nun gündemine getirilen ve kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak adlandırılan teklif yalnızca bir kanun metni değildir; aynı zamanda ülkemizde hukuk, adalet ve demokrasi anlayışının hangi yöne evrileceğinin de göstergesidir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in Genel Kurul’da ifade ettiği gibi; “Bu teklife ‘hayır’ deme hakkı en çok olan siyasi parti YENİ Parti Grubu’dur.”

Çünkü süreç boyunca en ağır baskılara maruz kalan, Cumhurbaşkanı Adayı tutuklanan, yol arkadaşları hapsedilen, partisine yargı eliyle müdahale edilen bizleriz. Bu şartlar altında, millet iradesini esas alan bir siyaset anlayışıyla hareket etmek bizim için bir siyasal bir tercih olmanın ötesinde, toplumsal bir sorumluluktur. Nitekim Genel Başkanımızın da açıkça ifade ettiği üzere; milletvekillerimiz seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır.

"BU DÜZENLEMEYE ONAY VERMEM MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Samsun’da hemşehrilerimizle yaptığımız her görüşmede, sahadan yükselen her seste; bu teklifin içeriğine dair ciddi kaygılar, güçlü itirazlar ve derin bir güvensizlik hissedildiğini görüyorum. İnsanlarımız şeffaflık istiyor, adalet istiyor, kendisine rağmen değil kendisiyle birlikte alınan kararlar istiyor. Milletin iradesini gözetmeyen, içeriği yeterince açık olmayan, demokratik müzakere süreçlerinden kaçırılarak “toplumsal bütünleşme” adı altında sunulan bu düzenlemeye onay vermem mümkün değildir.

Bu nedenle; seçim bölgem Samsun başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanından yükselen bu haklı itirazlara kulak vererek, milletimizin vicdanını esas alarak söz konusu kanun teklifine HAYIR oyu kullanacağımı kamuoyuna saygıyla bildiriyorum."

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 14

YENİ Parti Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Beni Milletvekili seçen güzelim Hatay Halkının iradesi doğrultusunda, “Çerçeve Yasa”ya “HAYIR” oyu kullanacağımı kamuoyuna saygıyla bildiriyorum.

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 15

YENİ Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun,

"HAYIR DİYORUM, ÇÜNKÜ; Siyasi hayatım boyunca, parlamentonun üstünlüğünü savunageldim. Bu sebeple, süreç başladığından beri, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun bir üyesi olarak, Cumhuriyetin niteliklerine dair hassasiyetlerimi de atlamadan büyük bir samimiyetle siyasetin üzerinden silahın gölgesinin kalkması, böylelikle de hepimiz için güvenli ve müreffeh bir ortak gelecek inşasına ve ihtimaline katkı sunmaya çalıştım. Yapılan onca mesaiye ve tartışmalara rağmen üzülerek ama maalesef şaşırmadan görüyorum ki; bu yasa her şeyden önce Mili Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na koyulan isme ve uzun uğraşlarla varılan mutabakata, yazılan rapora aykırıdır. Daha da önemlisi bu yasa, kasıtlı olarak, mevcut otoriter düzenin kalıcılaşmasına ve kökleşmesine doğrudan ve dolaylı hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır. Yasanın bu haliyle; ne Türk milletinin beraberliğine, ne toplumsal barışa, ne Kürtlere, ne milli dayanışmaya, ne demokrasiye, ne de Cumhuriyetimize herhangi bir hayır getireceği kanaatindeyim. Bu sebeple yasanın parlamentodan geçmesine bir milletvekili olarak DESTEK OLAMAM. Ancak altını çizmeliyim ki; başta Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel olmak üzere Yeni Parti’de birlikte mücadele verdiğimiz milletvekilimiz ile şu an zindanlarda tutsak edilmiş arkadaşlarımızın bunca kuşatmaya, zorbalığa ve baskıya ve sistematik adaletsizliğe rağmen, ülkemize ufacık da olsa demokratik bir kazanım getirir inancı ve beklentisiyle yasal sürece evet diyor olmalarını, sadece takdir edebilirim. Belki ben onlar kadar diğerkam değilimdir. Bildiğim ve inandığımla bir kere daha altını çizmeliyim ki, karamsar değilim. Bilakis kitabın ortasından konuşuyorum: Bu otoriter siyasal enkaz ortadan kalkmadan, hiçbir cumhuriyet ferdi, yalancı bir bahar bile göremeyecektir. ASLOLAN ŞUDUR: Türkiye’nin tüm meselelerinin çözülmesi ve ortak gelecek inşası mümkündür. Bunun için lazım olan tek koşul; SİYASAL İKLİMİN DEĞİŞMESİDİR. Öncelikli ve hatta yegane vazifemiz; BUGÜNKÜ OTORİTERLİĞİN DERİNLEŞMESİNE DİRENMEKTİR. Yeni Parti işte bunun için var. El ele vermekten başka, bu köhneliği defetmekten başka çaremiz yok. Ezcümle: HAYIRIM, BARIŞ VE DEMOKRASİYE DEĞİL, TÜM İYİ NİYETLERİ ÇÜRÜTEN BUGÜNKÜ OTORİTER KAFAYADIR."

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 16

YENİ Parti Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, "TBMM Genel Kurulu gündemindeki “Çerçeve Yasa” olarak adlandırılan kanun teklifine "HAYIR" oyu vereceğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum."

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 17

YENİ Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı;

KAMUOYUNA DUYURU YENİ Partimizi millet kurmuştur. Partimizin adını millet koymuştur. Partiyi büyüten de güçlendiren de milletimizdir. Ülkemiz yargı kıskacı altına alınmışken, demokratikleşme adımları atılmamışken getirilen yasayı samimi bulmuyorum. Bu gerekçelerle “Çerçeve Yasa”ya HAYIR oyu vereceğimi Denizli halkına ve tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 18

Yeni Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, SÖZCÜ TV'de yaptığı konuşmada çerçeve yasaya hayır oyu vereceğini açıkladı.

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 19

YENİ Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun, "TBMM gündemine getirilen “Çerçeve Yasa” teklifine HAYIR oyu vereceğimi Ordulu hemşehrilerime ve kamuoyuna saygılarımla duyururum."

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 20

Urfa Milletvekili Mahmut Tanal, barışa, silahların susmasına ve Kürt meselesinin demokratik yollarla çözülmesine destek verdiğini ancak mevcut haliyle çerçeve yasaya ‘hayır’ oyu kullanacağını açıkladı.

İktidarın AYM ve AİHM kararlarını uygulamadığını, kayyım uygulamalarını sürdürdüğünü ve muhalefete yönelik yargı baskısının devam ettiğini belirten Tanal, “Mevcut hukuku uygulamayan bir iktidarın yeni hukuk vaadine neden güvenelim?” diye sordu.

Teklifin gelecekte seçimler, Meclis aritmetiği veya başka siyasi hesaplar için kullanılmayacağına ilişkin güvence bulunmadığını savunan Tanal, “Benim hayır oyum barışa değil, bu iktidarın güven vermeyen hukuk ve demokrasi anlayışınadır” dedi.

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 21

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, "Seçim bölgem Gaziantep başta olmak üzere, ülkemizin dört bir yanından yükselen itirazları, toplumda oluşan kaygıları ve millet iradesinin yok sayılmasına yönelik tepkileri görüyor ve duyuyorum. İçeriği milletimizden saklanan; yeterli demokratik müzakere, toplumsal mutabakat ve şeffaflık sağlanmadan milletin temsilcilerinin önüne “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Yasası” adı altında getirilen bu kanun teklifini kabul etmiyorum. Millet iradesini dışlayan, karar süreçlerini kapalı kapılar ardına taşıyan ve toplumun haklı kaygılarını görmezden gelen hiçbir düzenleme, gerçek anlamda toplumsal bütünleşmeye hizmet edemez. Bu nedenle Meclis gündemine getirilen “Çerçeve Yasa” teklifine oyum HAYIR!"

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 22

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, "TBMM’de ‘Çerçeve Yasa’ya #HAYIR diyeceğim.. Çünkü, AKP, Milletimizin İradesini ve Geleceğini Seçim Taktiklerine ve İktidarda Kalma Pazarlıklarına Endekslemiştir. Türk Demokrasisi, Bir Azınlık Diktasına Maruz Kalmıştır. AKP, Muhalefeti, Sivil Darbelerle Baskılamakta ve CB Adayımız Sn. İmamoğlu’nu ve Yol Arkadaşlarımızı Hapiste Tutmaktadır. AKP, Türkiye’yi Adaletten, Huzurdan ve Refahtan Fersah Fersah Uzaklaştırmıştır. Milletimizin özlediği Barış, Huzur ve Kardeşlik Hukuku yerine; AKP’nin İftira, Gizli Tanık ve Rehine Siyaseti Yerleştirilmiştir. Demokrasimiz ve Toplumsal Barış, AKP Vesayeti Altında Ezilmektedir. Bu Yüzden, AKP’nin İktidarda Kalmaya Endeksli Çerçeve Yasasına #HAYIR Diyorum.. Milletimiz Büyüktür ve Gerçek Barışı ve Huzuru Hep Birlikte İnşa Edecektir.."

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 23

YENİ Parti Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş "Değerli hemşehrilerim, Meclis gündemine getirilen “Çerçeve Yasa” teklifine ilişkin kararımı; vicdanım ve temsil ettiğim Giresun halkının iradesi doğrultusunda veriyorum. Bizim ihtiyacımız; her vatandaşımızın kendisini eşit, güvende ve özgür hissettiği, hukukun üstünlüğünün tartışmasız biçimde güvence altında olduğu demokratik bir hukuk düzenidir. Milletvekilliği görevim boyunca olduğu gibi bundan sonra da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde vereceğim her kararda Giresun’umun sesi, vicdanı ve iradesini esas alacağım. Son günlerde binlerce telefon ve mesaj aldım. Hemşehrilerimin büyük çoğunluğunun bu yasa teklifine karşı olduğunu gördüm. Bu anlayışla, yüzümü milletimize dönüyor; Çerçeve Yasa’ya "HAYIR" diyorum."

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 24

YENİ Parti Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, "Halkımızın görüşlerini ve Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel'in bugün TBMM'de yaptığı konuşmasındaki "bu teklife en çok hayır deme hakkı YENİ Parti'nindir" sözünü değerlendirerek "ÇERÇEVE YASA" ya "HAYIR" oyu KULLANACAĞIMI kamuoyumuzun bilgisine sunarım."

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 25

YENİ Parti PM Üyesi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “ÇERÇEVE YASAYA HAYIR DİYORUM

TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülecek olan ve kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak adlandırılan teklife "HAYIR" diyorum!

Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, kırmızı çizgimizdir.

Dili, dini, rengi, ırkı, mezhebi ne olursa olsun kimseyi ayırmıyoruz.

"En kötü barış, en iyi savaştan iyidir" anlayışı ile daima barışı, huzuru ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünü savunduk ve savunmaya da devam edeceğiz.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in vurguladığı gibi;

Bir daha şehit gelmemesi için hiçbir evladımızın gazi olmaması için, yoksul evlere ateş düşmemesi için barışın önünü açacağız. Bir anne daha evladının tabutuna sarılmasın diye, Bu ülkenin çocukları bu ülkenin geleceğini; okullarda, fabrikalarda, tarlalarda, laboratuvarlarda kursun diye barışın önünü açacağız. Biz ölüm değil, hayat olsun diye, korku değil, umut olsun diye bu sorumluluğu alacağız.

Çünkü biz Kürt meselesinin demokratik çözümünü bu ilkelerin karşısında değil onların güvencesi olarak görüyoruz.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in Genel Kurul’da ifade ettiği gibi; “Bu teklife ‘hayır’ deme hakkı en çok olan siyasi parti YENİ Parti Grubu’dur.” Çünkü süreç boyunca en ağır baskılara maruz kalan, Cumhurbaşkanı Adayı tutuklanan, yol arkadaşları hapsedilen, partisine yargı eliyle müdahale edilen bizleriz.

Çorum'dan, Amasya'dan, İzmir'den, Edirne'den, Kars'tan... 81 ilimizden yükselen sesi duyuyoruz, şehit ailelerimizin, gazilerimizin tepkisini görüyoruz ve yüreğimizde hissediyoruz.

Nitekim Genel Başkanımızın da açıkça ifade ettiği üzere;

milletvekillerimiz seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır.

Çorum'da hemşehrilerimizle yaptığımız her görüşmede, sahadan yükselen her seste; bu teklifin içeriğine dair ciddi kaygılar, güçlü itirazlar ve derin bir güvensizlik hissedildiğini görüyoruz.

İşte bu nedenle;

Milletin iradesini gözetmeyen, içeriği yeterince açık olmayan, demokratik müzakere süreçlerinden kaçırılarak “toplumsal bütünleşme” adı altında sunulan bu düzenlemeye "HAYIR" diyorum.”

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 26

YENİ Parti İzmir Milletvekili Prof Dr. Ümit Özlale, "Bugünkü oylamada HAYIR oyu kullanacağım çünkü; 1) Terörün sona ermesi ve toplumsal barış hepimizin ortak arzusudur. Hepimiz, hiçbir annenin bir daha evladını toprağa vermediği bir Türkiye istiyoruz. Ancak Türkiye'nin ihtiyacı, siyasi hesaplara ve kişisel ikbal arayışlarına göre yön değiştiren yeni bir “süreç” değil; toplumsal meşruiyete, hukuka ve Meclis iradesine dayanan kalıcı bir çözümdür. 2)Şehitlerimiz ve gazilerimiz, huzurumuz ve geleceğimiz uğruna canlarını ortaya koymuş evlatlarımızdır. Onlara karşı işlenen suçları affetmek, yalnızca hukukun sınırlarını aşmak değil; evladını toprağa veren anne ve babaların, ömür boyu taşıyacağı yaralarla yaşayan gazilerimizin acısını yok saymaktır. Böyle bir adım toplumun vicdanında onarılması güç yaralar açar; toplumsal barışı sağlamak bir yana, adaletsizlik duygusunu ve ayrışmayı daha da derinleştirir. Hiçbir kurum, millet adına, evlatlarımızı şehit eden ya da yaralayan terör örgütü mensuplarını bağışlama hakkına sahip değildir. 3)Kaldı ki bugün akademisyeninden sanatçısına, gazetecisinden sivil toplum gönüllüsüne kadar çok sayıda insanın tutuklandığı, temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı bir ortamda bütün bunların sorumlusu olan bir anlayışın demokratik ve kalıcı bir barış getireceğine inanmak güçtür. 4)Kürt sorununu demokrasi ve bölgesel kalkınma temelinde çözmekle, etnik kimlikleri tek bir “önderlik” anlayışı üzerinden siyasete mahkûm etmek aynı şey değildir. Buna itiraz etmek barışa karşı çıkmak değil, demokrasiyi herkes için vazgeçilmez görmektir. Bizim savunmamız gereken çizgi mevcut iktidarın siyasi hesaplarına veya herhangi bir lider kültüne değil; hukuka, TBMM’ye ve özgür yurttaş iradesine dayanmalıdır. 5)Üstelik, geçmişte başkanlık hedefinin gerçekleşmeyeceğini anlayınca yeniden çatışma siyasetine dönen, son seçimlerde ise Kürt karşıtlığını siyasi bir araca dönüştüren zihniyetin kendi iktidarını sürdürmek amacıyla yaptığı ittifak çağrısı ne samimi ne de inandırıcıdır. Dün terörist ilan ettiklerini bugün iktidar hesabıyla muhatap alan, şartlar değiştiğinde ise yeniden çatışma diline dönmekten çekinmeyen bir anlayışın hepimizin özlediği kalıcı barışı üretmesi mümkün değildir. 6)Bir terör örgütünün silah bırakması sırasında, suçtan vazgeçme ve yeniden suç işlememe iradesini teşvik edecek özel bir af veya ceza indirimi mekanizmasının gündeme gelmesi anlaşılabilir. Bu kapsamda, doğrudan cana kasteden ağır suçlara karışmamış kişiler bakımından cezaların azaltılması veya ertelenmesi ve topluma yeniden kazandırılmayı sağlayacak düzenlemeler yapılması düşünülebilir. Ancak örgüt üyelerinin topluma yeniden kazandırılması ile siyasi haklarının iadesi aynı aşamada ve aynı koşullarla ele alınmamalıdır. 7)Süreci başlatacak tespitlerin kimler hakkında ve ne zaman yapılacağı; hakkında soruşturma bulunmayan bir kişi için soruşturma açılmamasına veya mevcut bir soruşturmanın ertelenmesine hangi ölçütlerle karar verileceği de bütünüyle yürütmenin takdirine bırakılmaktadır. Açık ve bağlayıcı kriterler bulunmadığında böyle bir düzenleme toplumsal barışın aracı olmaktan çıkar; mevcut iktidara Kürt siyasi hareketi üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda kullanabileceği yeni bir yönlendirme gücü kazandırır. 8)Son olarak: Barış; şehit ailelerinin acısını unutarak, suçları yok sayarak ve adaleti siyasi pazarlıklara feda ederek kurulamaz. Gerçek ve kalıcı bir barış ancak şeffaflıkla, adaletle, güçlü bir Meclis iradesiyle ve herkes için geçerli açık kurallarla inşa edilebilir. Türkiye’nin ihtiyacı mevcut iktidarın devam etmesi amacıyla kurulmuş bir ittifak değil; hiçbir annenin bir daha evladını toprağa vermeyeceği, hiçbir yurttaşın kimliği nedeniyle dışlanmayacağı demokratik ve kalıcı bir barıştır."

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 27

YENİ Parti Milletvekili Mustafa Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çerçeve yasaya hayır diyeceğini duyurdu.

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 28

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in ifade ettiği gibi, bu teklife “hayır” deme hakkı en çok YENİ Parti Grubu’nundur.

Bize düşen, yalnızca bugünün değil, yarının sorumluluğunu da taşımaktır. Çünkü “yarın bu ülkeyi yönetecek olan da biziz.”

Bu sorumlulukla, bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan “Çerçeve Yasa” teklifine HAYIR diyeceğim.”

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 29

YENİ Parti Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, “HAYIR DİYORUM; Çünkü Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, Amasya Tamimi ile “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” iradesinin tarihe geçtiği bu kadim şehrin milletvekili olarak; kararımı verirken Amasya’nın hassasiyetlerini, hemşehrilerimizin ve ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlarımızın bizlere ilettiği beklentileri esas alıyorum.

Süreç boyunca yurttaşlarımızdan gelen değerlendirmeleri, kaygıları ve itirazları dikkatle dinledim. Milletvekilliğini yalnızca Meclis çatısı altında oy kullanmak değil; temsil ettiğimiz insanların sesini, beklentilerini ve hassasiyetlerini kararlarımıza yansıtmak olarak görüyorum.

Toplumsal bütünleşme gibi ülkemizin geleceği açısından son derece önemli bir meselede atılacak adımların; milletimizin zihnindeki soru işaretlerini gidermesi, toplumun bütün kesimlerinin hassasiyetlerini gözetmesi ve içeriğiyle hiçbir tereddüde yer bırakmayacak kadar açık olması gerektiğine inanıyorum. Mevcut haliyle bu beklentilerin yeterince karşılanmadığı kanaatindeyim.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in Genel Kurul’da söylediği gibi: Bu teklife ‘hayır’ deme hakkı en çok olan siyasi parti kimdir’ diye sorduğunuzda hiç şüphe yok ki YENİ Parti Grubu’dur. Çünkü süreç devam ederken en ağır saldırılara uğrayan bizleriz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in de ifade ettiği üzere, Yeni Parti milletvekilleri olarak seçildiğimiz illerde milletimizin sesine kulak vererek karar vermek ve oyumuzu bu sorumlulukla kullanmak durumundayız. Ben de bu anlayışla; Amasya’dan yükselen sesi, hemşehrilerimizin ve milyonlarca vatandaşlarımızın bizlere aktardığı hassasiyetleri gözeterek kararımı veriyorum.

Şahsıma verilen temsil sorumluluğuyla Çerçeve Kanun Teklifi’ne “HAYIR” diyorum.

Kamuoyuna saygıyla bildiriyorum.

Reşat KARAGÖZ

Yeni Parti Amasya Milletvekili”

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 30

YENİ Parti Adana Milletvekili Ayhan Barut, “Huzurun, barışın, adaletin, demokrasinin, özgürlüklerin ve Cumhuriyetimizin tarafıyız. Ulu Önderimiz Atatürk'ün refah ve huzur dolu, çağdaş memleket hayalinin peşinden hiç ayrılmıyoruz. Adaletten temel hak ve özgürlüklere, demokrasiden halk iradesine kadar her şeye haksız ve hukuksuzca darbe vuran AKP iktidarının dayatmalarına geçit vermiyoruz. Atamızın ölümsüz ilkelerine ve eserlerine sonuna dek sahip çıkarak, ülkemizin birlik ve bütünlüğünden, kardeşliğimizden, toplumsal huzur ve barıştan yana Meclis'teki çerçeve yasaya karşı duruyor, 'hayır' diyeceğimi duyuruyorum.”

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 31

YENİ Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, "Sinop İl ve İlçe Örgütlerimizin görüşü, Sinoplu hemşerilerimizin bize ulaştırdığı düşüncelerini de dikkate alarak, Sinop adına siyaset yapan bir Milletvekili olarak Genel Kurulda HAYIR oyu kullanacağımı kamuoyuna saygıyla bildiriyorum."

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 32

YENİ Parti Kırıkkale Milletvekili Fahri Özkan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çerçeve yasaya hayır oyu vereceğini duyurdu.

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 33

YENİ Parti İzmir Milletvekili Deniz Yücel, "Terörün sona ermesine ve kalıcı barışa asla karşı değilim; bu, vatanını, milletini, ülkesini seven her vatandaşımızın ortak dileğidir. Ancak belediye başkanlarımız haksız gerekçelerle tutuklanırken, Muhalefetin belli bir kesimine düşman hukuku uygulanırken, Demokrasiyle bağdaşmayan kayyum uygulamaları devam ederken, bugün TBMM Genel Kurulunda görüşülen “Çerçeve Yasayı” samimi bulmuyorum, Bu nedenle yasaya HAYIR diyeceğim."

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 34

Yeni Parti İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, “Memleketim ve seçim bölgem İzmir halkının iradesi doğrultusunda, “Çerçeve Yasa”ya HAYIR oyu kullanacağımı kamuoyuna saygıyla bildiriyorum.”

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YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti - Resim: 35

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ednan Arslan, “YENİ Parti İzmir Milletvekili olarak TBMM'de görüşülmekte olan Çerçeve Yasa teklifine HAYIR oyu vereceğimi saygılarımla Kamuoyuna arz ederim.”

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