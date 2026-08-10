YENİ Partili 21 vekil çerçeve yasaya hayır dedi: Özgür Özel 'sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum' demişti

YENİ Parti PM Üyesi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “ÇERÇEVE YASAYA HAYIR DİYORUM
TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülecek olan ve kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak adlandırılan teklife "HAYIR" diyorum!
Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, kırmızı çizgimizdir.
Dili, dini, rengi, ırkı, mezhebi ne olursa olsun kimseyi ayırmıyoruz.
"En kötü barış, en iyi savaştan iyidir" anlayışı ile daima barışı, huzuru ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünü savunduk ve savunmaya da devam edeceğiz.
Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in vurguladığı gibi;
Bir daha şehit gelmemesi için hiçbir evladımızın gazi olmaması için, yoksul evlere ateş düşmemesi için barışın önünü açacağız. Bir anne daha evladının tabutuna sarılmasın diye, Bu ülkenin çocukları bu ülkenin geleceğini; okullarda, fabrikalarda, tarlalarda, laboratuvarlarda kursun diye barışın önünü açacağız. Biz ölüm değil, hayat olsun diye, korku değil, umut olsun diye bu sorumluluğu alacağız.
Çünkü biz Kürt meselesinin demokratik çözümünü bu ilkelerin karşısında değil onların güvencesi olarak görüyoruz.
Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in Genel Kurul’da ifade ettiği gibi; “Bu teklife ‘hayır’ deme hakkı en çok olan siyasi parti YENİ Parti Grubu’dur.” Çünkü süreç boyunca en ağır baskılara maruz kalan, Cumhurbaşkanı Adayı tutuklanan, yol arkadaşları hapsedilen, partisine yargı eliyle müdahale edilen bizleriz.
Çorum'dan, Amasya'dan, İzmir'den, Edirne'den, Kars'tan... 81 ilimizden yükselen sesi duyuyoruz, şehit ailelerimizin, gazilerimizin tepkisini görüyoruz ve yüreğimizde hissediyoruz.
Nitekim Genel Başkanımızın da açıkça ifade ettiği üzere;
milletvekillerimiz seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır.
Çorum'da hemşehrilerimizle yaptığımız her görüşmede, sahadan yükselen her seste; bu teklifin içeriğine dair ciddi kaygılar, güçlü itirazlar ve derin bir güvensizlik hissedildiğini görüyoruz.
İşte bu nedenle;
Milletin iradesini gözetmeyen, içeriği yeterince açık olmayan, demokratik müzakere süreçlerinden kaçırılarak “toplumsal bütünleşme” adı altında sunulan bu düzenlemeye "HAYIR" diyorum.”