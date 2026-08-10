Bursa’da Dev Hamle: Opel Combo Yerli Üretime Geçiyor
Opel’in hafif ticari araç segmentindeki en güçlü temsilcisi Combo için tarihi bir karar alındı. Model, 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda üretilmeye başlanacak. Bu adım, markanın Türkiye’deki üretim yapılanmasında yeni bir dönemi başlatıyor.
Otomobil devi kararını verdi: Sevilen model artık Türkiye'de üretilecek
Stellantis'in Türkiye'deki üretim hamlesine yeni bir model daha eklendi. Opel'in en çok tercih edilen hafif ticari araçlarından Combo, 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren Bursa'daki Tofaş Fabrikası'nda üretilecek. Model, "Made in Türkiye" etiketiyle yollara çıkacak.Kaynak: Diğer
Bursa’da Dev Hamle: Opel Combo Yerli Üretime Geçiyor
"Made in Türkiye" Etiketiyle Yollara Çıkacak
Yerli üretim hamlesiyle birlikte Opel Combo, resmi olarak "Made in Türkiye" damgasıyla satışa sunulacak. Türkiye’de üretilmesinin sağladığı avantajlarla Opel, hafif ticari araç pazarındaki rekabet gücünü artırmayı, müşterilerine çok daha hızlı ve esnek teslimat çözümleri sunmayı amaçlıyor.
Tofaş’taki Üretim Gamı Daha da Genişliyor
Bursa'daki Tofaş tesislerinde daha önce banttan inmeye başlayan Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet modellerinin ardından Combo’nun da listeye eklenmesiyle, Opel’in Türkiye'de ürettiği hafif ticari araç aile portföyü en kapsamlı seviyesine ulaşacak.
Lojistik ve Tedarikte Hızlı Teslimat Dönemi
Üretimin Bursa'ya taşınması; tedarik, lojistik ve operasyon süreçlerinde ciddi bir verimlilik sağlayacak. Yerli üretim sayesinde pazar taleplerine ve müşteri ihtiyaçlarına çok daha hızlı yanıt verilebilecek.
Opel’in Satış Rekorunda Combo Başrolde
Opel, Türkiye hafif ticari pazarında sergilediği güçlü performansla öne çıkıyor. 2025 yılında gerçekleştirdiği 27 bin 471 adetlik satışla pazarın en çok satan üçüncü markası olan Opel’in bu başarısındaki aslan payı, 15 bin 722 adetlik satış rakamıyla Combo’ya ait.
2026’da C-Combivan Segmentinin Zirvesini Zorluyor
Combo, 2026 yılının ilk 7 ayında da ivmesini korudu. Bu dönemde ulaştığı 7 bin 779 adetlik satış ve yüzde 15’lik pazar payıyla C-Combivan segmentinin en çok tercih edilen ilk modelleri arasında yer alarak yerli üretimin ne kadar stratejik bir karar olduğunu kanıtladı.
Karakteristik "Opel Vizör" ve Dijital Kokpit
Tofaş'ta üretilecek olan yeni Combo; markanın imza tasarımı olan "Opel Vizör" ön yüzü, yenilikçi dijital kokpiti ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle modern bir sürüş deneyimi sunuyor.
Segmentinde Öne Çıkan Matrix LED Teknolojisi
Aracın en dikkat çeken özelliklerinden biri de segmentinde fark yaratan Intelli-Lux LED Matrix Far teknolojisi. Gece sürüşlerinde maksimum görüş ve güvenlik sağlayan bu donanım, araca sınıfının üstünde bir prestij kazandırıyor.
3 Farklı Donanım Seçeneğiyle Sunuluyor
Yerli Opel Combo; kullanıcıların farklı ihtiyaç ve bütçelerine hitap eden Essential, Edition ve Ultimate olmak üzere 3 ana donanım paketiyle yollarda yer alacak.
Güçlü 1.5 Dizel Motor ve Şanzıman Kombinasyonu
Model, kaputunun altında 130 HP güç üreten 1.5 litrelik güvenilir dizel motorla geliyor. Kullanıcılar bu performanslı motoru 6 ileri manuel veya konfor odaklı 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleriyle tercih edebilecek.