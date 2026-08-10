Otomobil devi kararını verdi: Sevilen model artık Türkiye'de üretilecek

2026’da C-Combivan Segmentinin Zirvesini Zorluyor

Combo, 2026 yılının ilk 7 ayında da ivmesini korudu. Bu dönemde ulaştığı 7 bin 779 adetlik satış ve yüzde 15’lik pazar payıyla C-Combivan segmentinin en çok tercih edilen ilk modelleri arasında yer alarak yerli üretimin ne kadar stratejik bir karar olduğunu kanıtladı.