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Bir tırın dorsesinin altında yakalanan ve gözaltına alınan Arif Kocabıyık adliyeye getirildi. Gazetecilerin "Nereye kaçacaktın?" sorusuna Kocabıyık, "Anamur" diye yanıt verdi. Mahkeme, Kocabıyık'ın tutuklanmasına karar verdi.

Gazetecilerin "Nereye kaçacaktın?" sorusuna Kocabıyık, "Anamur" diye yanıt verdi. Kocabıyık ve şoför M.A. sorgu için savcılığa götürüldü.

TUTUKLAMA KARARI

Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında uygulanan adli kontrol tedbirini yurt dışına kaçmaya teşebbüs ederek ihlal ettiği tespit edilen Arif Kocabıyık’ın tutuklanmasına karar verildi.

Kocabıyık, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

NE OLMUŞTU?

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, dün Kapıkule Gümrük Sahası'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen 42 BHK 513 plakalı tırda arama ve kontrol yapılmış, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünde, tırın dorsesinin altında gizlenen iki kişi tespit edilmişti.

Yakalanan kişilerin Arif Kocabıyık ile İran uyruklu S. P. S. olduğu belirlenmişti. Kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlenmişti.

Hakkındaki tedbirin devam ettiği belirlenen Kocabıyık'ın, Bulgaristan'a geçmek amacıyla tır dorsesinin altına gizlendiği değerlendirilmiş, olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatılmıştı. Kocabıyık ile tır sürücüsü M. A. gözaltına alınmıştı.

Yabancı uyruklu kişi ise İl Göç İdaresine teslim edilmişti.