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Kaynak: AA / DHA / İHA

Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda dikkat çeken bir olay yaşandı. Bulgaristan’a çıkış yapmak üzere gelen TIR, gümrük muhafaza ekipleri tarafından aramaya alındı.

Dorsenin altında gizlenen iki kişi tespit edildi. Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılan kişilerin sosyal medya ünlüsü Arif Kocabıyık ile İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi olduğu belirlendi.

HAKKINDA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI BULUNUYORDU

Yapılan sorgulamada Arif Kocabıyık hakkında Antalya 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

Söz konusu kararın, Türk Ceza Kanunu’nun Cumhurbaşkanına hakaret suçunu düzenleyen 299/1’inci maddesi kapsamında yürütülen dava nedeniyle verildiği belirtildi. Kocabıyık’ın bu yasağa rağmen Bulgaristan’a geçmek amacıyla TIR dorsesinin altına gizlendiği belirlendi.

GAZETECİLERİN SORUSUNA “ANAMUR” YANITI

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Arif Kocabıyık ile TIR şoförü Edirne’de adliyeye sevk edildi.

Kocabıyık’ın adliyeye götürüldüğü sırada gazeteciler, “Nereye kaçacaktınız?” diye sordu. Kocabıyık ise bu soruya “Anamur” yanıtını verdi.

Kocabıyık’ın kısa yanıtı, TIR dorsesinde yakalanmasına ilişkin soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.