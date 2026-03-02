Gazeteci Ardan Zentürk, dünya gündemini sarsan Amerika ve İsrail'in ortak İran saldırıları sonrası Orta Doğu'ya yayılan savaşı değerlendirdi.

YouTube kanalında konuşan Zentürk, "İran'ın Suudi Arabistan'da ARAMCO tesisini Kıbrıs'ta İngiliz üssünü vurması neyin işareti?", "Amerikan savaş uçakları Kuveyt'te düştü, komuta ağında çökme mi!", "Petrol fiyatlarını artması ve finansal kilitlenme savaşın geleceğini nasıl belirler?", "Trump birden Tahran'da neden konuşacak adam aramaya başladı?" sorularını yanıtladı.

Zentürk, sahadaki tabloya soğukkanlı analizlerle yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

'İRAN BEKLENENDEN SERT DİRENİYOR'

Zentürk’e göre, İran yönetimi üst düzey kayıplar vermesine rağmen beklenenden daha güçlü bir askeri kapasite sergiliyor. Yayınlanan görüntülerde çok sayıda Şahid tipi insansız hava aracı ve füze envanteri dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelişkili açıklamalar yaptığına işaret eden Zentürk, Washington yönetiminde de belirsizlik yaşandığını savundu. ABD’nin en az dört hafta sürebilecek bir savaş ihtimalini gündeme getirdiğini aktardı.

SAVAŞ KÖRFEZ’E YAYILDI

Zentürk, İran’ın çatışmayı bölgesel ölçekte genişlettiğini belirterek Suudi Arabistan’daki Aramco tesisleri ile Körfez ülkelerine yönelik saldırılara dikkat çekti. Kıbrıs’taki İngiliz üssünün de hedef alınmasının, Avrupa’yı doğrudan krizin parçası haline getirdiğini söyledi.

Bölgede hava sahalarının kapanmaya başladığını, başta İsrail olmak üzere birçok ülkede alarm seviyesinin yükseldiğini ifade eden Zentürk, Orta Doğu’nun küresel hava ulaşımında ciddi aksama yaşadığını kaydetti.

PETROL VE FİNANS PİYASALARI SARSILDI

Hürmüz Boğazı’ndaki riskin petrol fiyatlarını yukarı taşıdığını belirten Zentürk, fiyatların kısa sürede sert yükseldiğini dile getirdi.

Körfez ülkelerine yönelik saldırıların finans merkezlerini de etkilediğini, yatırımcıların belirsizlik nedeniyle beklemeye geçtiğini ifade etti.

TÜRKİYE DENGELİ TUTUMDA

Zentürk, Türkiye’nin hem İran’a yönelik saldırıları hem de Körfez ülkelerine yapılan operasyonları kınayarak dengeli bir diplomasi yürüttüğünü söyledi.

Ankara’nın doğrudan çatışmanın parçası olmayacağını dile getirdi.

MÜZAKERELER ASKIDA

İran cephesinden gelen son açıklamalarda ABD ile müzakerelerin durdurulduğunun belirtildiğini aktaran Zentürk, bunun savaşın kısa sürede sona ermeyebileceğine işaret ettiğini savundu.

Zentürk’e göre mevcut tablo, Orta Doğu’da daha geniş çaplı ve uzun süreli bir çatışma riskini beraberinde getiriyor.