Kira sözleşmesinde bu hataları yapan yanıyor: Sözleşme imzalamadan önce bilmeniz gerekenler neler?

ELDEN KİRA ÖDENİR Mİ ?

Kesinlikle elden ödeme tavsiye etmiyorum. Kira mutlaka banka aracılığıyla ve açıklama kısmına “... ayı kira bedeli” yazılarak yatırılmalıdır. Elden ödeme ispat sorununa yol açar. Yarın bir gün “kira ödenmedi” iddiasıyla karşılaşabilirsiniz. Nitekim Yargıtay kararlarında da elden ödemenin ispat yükünü kiracıya yüklediği açıkça vurgulanmıştır. Yargıtay, banka dekontu bulunmayan kira ödemelerinde kiracının ödeme yaptığını yazılı delille ispat etmesi gerektiğine hükmetmiştir. Tanık beyanı çoğu durumda yeterli görülmemektedir. Bu nedenle banka dekontu hem kiracıyı hem ev sahibini korur.

Tahliye taahhütnamesi, kiracının belirli bir tarihte taşınmazı boşaltmayı kabul ettiğini gösteren yazılı belgedir. Ancak çok kritik bir nokta var: Kira sözleşmesi ile aynı gün imzalanan tahliye taahhüdü geçersiz sayılabilir.

Yargıtay uygulamasına göre, kiracının baskı altında kalmaması için taahhütnamenin kira sözleşmesinden sonra ve ayrı bir tarihte düzenlenmesi gerekir.