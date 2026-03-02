DW Türkçe Ankara muhabiri Alican Uludağ'ın avukatları Akın Atalay, Tora Pekin ve Abbas Yalçın, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği dilekçede Uludağ'ın tutukluluğuna itirazda bulunmuş ve tahliyesine karar verilmesi talep edilmişti.
REDDEDİLDİ
Uludağ'ın tutukluluğuna yönelik 23 Şubat’ta yapılan itiraz reddedildi. 27 Şubat’ta verilen ret kararının henüz avukatlara tebliğ edilmediği aktarıldı.
İtirazın gerekçesini henüz bilmediklerine söyleyen Avukat Abbas Yalçın, karar tebliğ edildiğinde konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıkladı.