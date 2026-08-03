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Ukrayna Premier Ligi'nin son şampiyonu Shakhtar Donetsk, sezonun açılış haftasında Lviv Arena'da Kudrivka'yı konuk etti.

ARDA TURAN'LI SHAKHTAR'DAN GOL ŞOV

Arda Turan'ın öğrencileri, ilk yarıda rakibine yakalansa da ikinci yarıda ortaya koyduğu etkili futbolla mücadeleyi 5-1 kazanarak sezona üç puanla başladı.

İLK YARIDA DENGE BOZULMADI

Shakhtar Donetsk, 32. dakikada Alisson'un golüyle öne geçti. Konuk ekip Kudrivka ise 42. dakikada Artur Dumanyuk'un golüyle eşitliği sağlayınca ilk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

İkinci yarıya baskılı başlayan Shakhtar, 55 ve 72. dakikalarda Kaua Elias Nogueira'nın attığı gollerle skoru 3-1'e taşıdı.

80. dakikada oyuna girdikten kısa süre sonra Luca Meirelles farkı üçe çıkarırken uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Kaua Elias Nogueira maçın skorunu tayin etti.

BREZİLYALI YILDIZ MAÇA HAT-TRICK İLE DAMGA VURDU

20 yaşındaki Brezilyalı golcü Kaua Elias Nogueira yaptığı hat-trick ile Shakhtar Donetsk'in farklı galibiyetinde maça damga vuran isim oldu.