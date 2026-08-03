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Ukrayna Premier Ligi'nde 2026-2027 sezonun ilk maçına çıkan son şampiyon Shakhtar Donetsk Kudrivka ile karşı karşıya geliyor.

Ukrayna Premier Lig'de geçtiğimiz sezonun en iyi teknik direktörü ödülü Arda Turan'ın ellerinde 🏆 pic.twitter.com/lr4jjZRcfm — mackolik (@mackolik) August 3, 2026

ARDA TURAN'A 'YILIN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ' ÖDÜLÜ TAKDİM EDİLDİ

Ukrayna'nın Lviv kentinde oynanan maç öncesinde Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan geçtiğimiz sezon layık görüldüğü 'Yılın en iyi teknik direktörü' ödülüne kavuştu.

Genç teknik adam taraftarların güçlü alkışları eşliğinde ödülünü aldı.

İLK SEZONUNDA LİG ŞAMPİYONLUĞU VE AVRUPA'DA YARI FİNAL GÖRDÜ

Shakhtar Donetsk ile ilk sezonunda lig şampiyonluğu yaşayan Arda Turan ayrıca Ukrayna temsilcisini UEFA Konferans Ligi'nde de yarı finale kadar taşımıştı.