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Shakthar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden birinin Fenerbahçe olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, Fenerbahçe dışında Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler hakkında da konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'in sekiz rakibinden biri Fenerbahçe oldu. Ukrayna temsilcisi lig aşamasında Real Madrid, Sporting, Fenerbahçe ve AEK ile sahasında; Inter, PSV, Leipzig ve Slovan Bratislava ile deplasmanda karşılaşacak. Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe mücadelesinin tarihi, UEFA'nın maç programını açıklamasının ardından kesinleşecek.

“DUYGUSAL ANLAMI VAR”

Kura çekiminin ardından değerlendirmelerde bulunan Arda Turan, "Kesinlikle benim için duygusal anlamı olan birkaç karşılaşma var. Futbolculuk kariyerimde Real Madrid'e karşı büyük bir rekabetin parçası olarak birçok kez oynadım. Elbette Fenerbahçe ile de benzer bir rekabet yaşadım." ifadelerini kullandı.

“BİRBİRİMİZİN ELİNDEN KUPALAR ALDIK”

Galatasaray forması giydiği dönemde Fenerbahçe'ye karşı birçok derbiye çıkan Arda Turan, iki takım arasındaki rekabete değinerek şunları söyledi:

"Fenerbahçe, ülkemizin en büyük kulüplerinden biri. Büyük bir kültüre ve çok sayıda üst düzey oyuncudan oluşan bir kadroya sahip. Birbirimizin elinden kupalar aldık, kupa mücadelelerinde birbirimize kaybettik. Bu nedenle rekabeti büyük bir saygıyla hatırlıyorum. Bunlar zaten kendi hikâyesi olan maçlar. Umarım futbolun güzelliğiyle insanların hatırlayacağı yeni anlara sahne olurlar."

HAKAN ÇALHANOĞLU: "NEREDEYSE KARDEŞİM GİBİ"

Shakhtar Donetsk'in lig aşamasındaki rakiplerinden biri de Inter oldu. Arda Turan, İtalyan ekibinde forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile karşı karşıya gelecek olmasına ilişkin duygularını da paylaştı.

"Çok kişisel bazı bağlarım da var. Inter'de Hakan Çalhanoğlu oynuyor. O benim için yalnızca eski bir takım arkadaşı değil, neredeyse kardeşim gibi. Milli takımımızın kaptanı ve şimdi birbirimize karşı oynayacağız."

ARDA GÜLER’E ÖVGÜ

Genç teknik adam, Shakhtar Donetsk'in bir diğer rakibi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için ise övgü dolu ifadeler kullandı.

"Real Madrid'de Arda Güler var. Ülkemizin en parlak yeteneklerinden biri. Türk futbolunun umudunu ve geleceğini temsil eden, hepimizin gurur duyduğu bir isim."

2025 yılında Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan'ın Ukrayna temsilcisiyle olan sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor.