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Kaynak: Haber Merkezi

Ukrayna Birinci Futbol Ligi'nde 2026-2027 sezonu tüm hızıyla devam ederken, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk başarılı performansını sürdürdü.

Ligin 3. haftasında deplasmanda Mladen Bartulovic'in çalıştırdığı FC Kharkiv'e konuk olan Shakhtar Donetsk, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak üç puanın sahibi oldu.

TEK GOL GALİBİYETİ GETİRDİ

Stadion Livyi Bereh'te oynanan mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren gol henüz maçın 1. dakikasında Newerton'dan geldi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde skor değişmeyince Shakhtar Donetsk sahadan 1-0 galip ayrıldı.

ARDA TURAN YÖNETİMİNDE 3'TE 3

Bu sonuçla birlikte Arda Turan'ın öğrencileri, Ukrayna Ligi'nde çıktığı ilk üç karşılaşmayı da kazanarak sezona mükemmel bir başlangıç yaptı.

Turuncu-siyahlılar puanını 9'a yükseltirken, FC Kharkiv ise 3 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP POLESSYA

Shakhtar Donetsk, ligin bir sonraki haftasında sahasında Polessya'yı konuk edecek.

FC Kharkiv ise deplasmanda Zorya Luhansk ile karşı karşıya gelecek.