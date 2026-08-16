Ukrayna Birinci Futbol Ligi'nde 2026-2027 sezonu tüm hızıyla devam ederken, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk başarılı performansını sürdürdü.

Ligin 3. haftasında deplasmanda Mladen Bartulovic'in çalıştırdığı FC Kharkiv'e konuk olan Shakhtar Donetsk, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak üç puanın sahibi oldu.

Arda Turan fırtınası sürüyor: Shakhtar sezona 3'te 3 ile başladı - Resim : 1

TEK GOL GALİBİYETİ GETİRDİ

Stadion Livyi Bereh'te oynanan mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren gol henüz maçın 1. dakikasında Newerton'dan geldi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde skor değişmeyince Shakhtar Donetsk sahadan 1-0 galip ayrıldı.

ARDA TURAN YÖNETİMİNDE 3'TE 3

Bu sonuçla birlikte Arda Turan'ın öğrencileri, Ukrayna Ligi'nde çıktığı ilk üç karşılaşmayı da kazanarak sezona mükemmel bir başlangıç yaptı.

Turuncu-siyahlılar puanını 9'a yükseltirken, FC Kharkiv ise 3 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP POLESSYA

Shakhtar Donetsk, ligin bir sonraki haftasında sahasında Polessya'yı konuk edecek.

FC Kharkiv ise deplasmanda Zorya Luhansk ile karşı karşıya gelecek.