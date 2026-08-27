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Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray’ın 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi’nde Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile eşleşti.

Kura çekiminin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hem Şampiyonlar Ligi hedefleri hem de transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

“GALATASARAY ALIŞIK”

Zorlu rakiplerle eşleşmelerini değerlendiren Dursun Özbek, Galatasaray’ın bu seviyedeki mücadelelere alışık olduğunu söyledi.

Özbek, “Galatasaray’ın alışık olduğu zorluklardan... Daha önceki başarımızın üstüne çıkmak için gayret sarf edeceğiz. Bütün takımlara hayırlı olsun. Galatasaray, en iyisini yapmak için elinden geleni ortaya koyacak” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE SÖZLERİ

Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi’nde Türk takımlarının yer almasının ülke futbolu açısından önemli olduğunu da vurguladı.

Özbek, “Şampiyonlar Ligi’ne ne kadar Türk takımı gelirse, Türkiye’nin marka değeri yükselir. Fenerbahçe de bu sene geldi. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ndeki takımlara da başarılar diliyorum. Onlar da ülke puanı için en iyisini yapacak” dedi.

“ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN KADRO KURUYORUZ”

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Galatasaray Başkanı, planlamanın kura sonuçlarına göre yapılmadığını belirtti.

Özbek, “Transfer çalışmalarımızı kura çekimine göre yapmıyoruz. Zaten Şampiyonlar Ligi için kadro kuruyoruz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor” açıklamasını yaptı.

TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI

Dursun Özbek, sezon boyunca taraftar desteğinin önemine de dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı taraftarlara çağrıda bulunan Özbek, “Taraftarımızın bize bugüne kadar gösterdiği desteği, bugünden sonra da göstermelerini istiyoruz. Onların desteğiyle başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyoruz” diye konuştu.