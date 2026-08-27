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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kura çekimi bugün TSİ 19:00'da Monaco'da gerçekleştirildi.

Kura sonrası TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Inter Başkanı Guiseppe Moratta, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımdaki geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

'HAKAN ÇALHANOĞLU İLE YOLA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

Transfer döneminde Süper Lig devleriyle anılan Hakan Çalhanoğlu'nun Inter için önemli bir oyuncu olduğunu belirten Moratta, "Hakan Çalhanoğlu ile yola devam etmek istiyoruz. Inter'de kalması lazım." ifadelerini kullandı.

Inter'de sözleşmesinin son yılına giren Hakan Çalhanoğlu Serie A'da sezonun ilk golünü atarak formda bir başlangıç yaptı.