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Real Madrid La Liga'nın 6. haftasında Elche ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Manuel Martinez Valero Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli yıldız Arda Güler, etkili oyununu frikikten bulduğu harika golle süsledi.

Dakikalar 25'i gösterdiğinde; Real Madrid'in ceza sahasına yakın bir noktada, sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına milli futbolcu geçti.

ARDA GÜLER FRİKİKTEN ATTI! 🤩🤩



Milli futbolcumuz, Elche deplasmanında serbest vuruştan kaydettiği golle Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi! 💪🇹🇷 pic.twitter.com/pHBDvPAHzu — S Sport Plus (@ssportplustr) September 15, 2026

ARDA GÜLER'DEN MÜTHİŞ FRİKİK

Arda Güler, serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Milli yıldızın etkili şutunda top direğe çarptıktan sonra Elche kalecisi Matias Dituro'ya temas ederek ağlarla buluştu.

Arda'nın vuruşu golün oluşumunda belirleyici olurken pozisyon resmi kayıtlara Dituro'nun kendi kalesine attığı gol olarak geçti.

Böylece Arda Güler, gol hanesine yazılmasa da frikikten yaptığı vuruşla Real Madrid'in Elche karşısında bulduğu golün mimarı oldu.