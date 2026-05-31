Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin finalde Arsenal'i yenerek üst üste ikinci kez kupayı kaldırmasının ardından 2025-2026 sezonu dün itibarıyla sona erdi.

ARDA GÜLER BİR KEZ DAHA TÜRKİYE'Yİ GURURLANDIRDI

Sezonun öne çıkan performansları UEFA tarafından ödüllendirilirken Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler de bir kez daha Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

UEFA TARAFINDAN SEZONUN ÇIKIŞ YAPAN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Bu sezon Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde etkiletici işlere imza atan Arda Güler UEFA tarafından sezonun çıkış yapan oyuncusu olarak seçildi.

UEFA resmi sitesinden yaptığı paylaşımla Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun çıkış yapan oyuncusu olduğunu duyurdu.

BAYERN MUNIH MAÇINDA SÜKSE YARATMIŞTI

Real Madrid'in çeyrek finalde Bayern Münih'e elendiği Şampiyonlar Ligi serüveninde 14 maçta 2 gol, 4 asistle oynayan Arda özellikle Allianz Arena'da Alman temsilcisine attığı 2 golle sükse yaratmıştı.

2026 DÜNYA KUPASI ÖNCESİ MORAL OLDU

24 yıl sonra katılacağımız Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da Arda Güler'in UEFA'nın en büyük futbol organizasyonu tarafından ödüle layık görülmesi, moral motivasyon açısından da olumlu bir gelişme oldu.

Dünya Kupası'nda Montella'nın en güvendiği isimlerin başında gelen 21 yaşındaki yıldız oyuncunun turnuvada göstereceği performans şimdiden futbolseverleri sabırsızlandırıyor.