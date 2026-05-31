Haftanın son gününde yağışlı hava dalgası ağırlıklı olarak kuzey ve doğu bölgelerinde etkisini gösteriyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Trakya'nın kuzey kesimlerinde de yerel yağış geçişleri mevcut. Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim.
Meteoroloji tarih verdi: Güneş yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 31 Mayıs 2026 ile 4 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Haritalı verilere göre, önümüzdeki günlerde yurdun farklı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar ile güneşli bir hava bekleniyor.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Yeni haftanın ilk gününde yağışlı sistem etki alanını genişletiyor. Trakya, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış haritası aktif durumda. İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda da yer yer yağış geçişleri izleniyor. Akdeniz kıyı şeridi, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri az bulutlu ve güneşli havasını koruyor.
Haftanın ikinci gününde, 5 günlük periyodun en kapsamlı yağış haritası öne çıkıyor. Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güney sınırları dışındaki neredeyse tüm bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu'nun tamamı, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri yağışlı sistemin etkisi altında kalıyor. Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyi bu sistemin dışında kalarak az bulutlu gün geçiriyor.
Çarşamba günü itibarıyla yağışlı hava kütlesi batı bölgelerini terk etmeye başlıyor. İç Ege'nin bir kısmı, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Marmara, kıyı Ege, Doğu Karadeniz ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu genelinde hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak.
Perşembe günü yağışlar iç ve doğu kesimlerde yerel olarak etkisini sürdürüyor. İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde (Göller Yöresi) gök gürültülü sağanak yağışlar haritada yer buluyor. Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu genelinde güneşli ve az bulutlu bir gökyüzü hakim.
Bugün için Meteoroloji'nin il il hava tahmin raporu şu şekilde oldu;
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Trakya kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 26°C
Az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile gece saatlerinde bölge genelinin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık