Meteoroloji tarih verdi: Güneş yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 31 Mayıs 2026 ile 4 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Haritalı verilere göre, önümüzdeki günlerde yurdun farklı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar ile güneşli bir hava bekleniyor.

Haftanın son gününde yağışlı hava dalgası ağırlıklı olarak kuzey ve doğu bölgelerinde etkisini gösteriyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Trakya'nın kuzey kesimlerinde de yerel yağış geçişleri mevcut. Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim.

Yeni haftanın ilk gününde yağışlı sistem etki alanını genişletiyor. Trakya, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış haritası aktif durumda. İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda da yer yer yağış geçişleri izleniyor. Akdeniz kıyı şeridi, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri az bulutlu ve güneşli havasını koruyor.

Haftanın ikinci gününde, 5 günlük periyodun en kapsamlı yağış haritası öne çıkıyor. Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güney sınırları dışındaki neredeyse tüm bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu'nun tamamı, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri yağışlı sistemin etkisi altında kalıyor. Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyi bu sistemin dışında kalarak az bulutlu gün geçiriyor.

Çarşamba günü itibarıyla yağışlı hava kütlesi batı bölgelerini terk etmeye başlıyor. İç Ege'nin bir kısmı, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Marmara, kıyı Ege, Doğu Karadeniz ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu genelinde hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak.

Perşembe günü yağışlar iç ve doğu kesimlerde yerel olarak etkisini sürdürüyor. İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde (Göller Yöresi) gök gürültülü sağanak yağışlar haritada yer buluyor. Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu genelinde güneşli ve az bulutlu bir gökyüzü hakim.

Bugün için Meteoroloji'nin il il hava tahmin raporu şu şekilde oldu;

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Trakya kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 26°C
Az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile gece saatlerinde bölge genelinin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

