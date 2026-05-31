Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Haziran ayının ilk günlerinden itibaren adalet ve hukuk sistemini baştan aşağı yenileyecek tarihi bir mesaiye başlıyor. Adalet Bakanlığı tarafından en ince ayrıntısına kadar titizlikle çalışılan 12. Yargı Paketi, yasalaşmak için gün sayıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in katıldığı programlarda ve Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) ziyaretinde yaptığı stratejik açıklamalar, yeni paketin rotasını çizdi.
12. yargı paketi yolda: IBAN kiralama düzenlemesi geliyor
12. Yargı Paketi’nin detayları netleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, milyonlarca mahkum yakınının beklediği infaz düzenlemesi ve af iddialarına "İnfaz düzenlemesi yok" diyerek son noktayı koydu. İşte IBAN düzenlemesinden, suça sürüklenen çocuk cezalarını kapsayan paketin tüm maddeleri...Derleyen: Züleyha Öncü
Bakan Gürlek Net Konuştu: "Af ve İnfaz Düzenlemesi Yok"
Kamuoyunda aylardır kulaktan kulağa yayılan "Ceza infaz sistemi değişiyor, genel af geliyor" iddialarına Adalet Bakanı Akın Gürlek tokat gibi bir yanıt verdi. Bakan Gürlek, "12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi yok. Bizim bu paketteki asıl önceliğimiz vatandaşın en çok şikayet ettiği yargılamaların uzaması sorununu çözmek, dava süreçlerini hızlandırmaktır" diyerek kapıları tamamen kapattı.
Boşanma Davaları Hızlanıyor, Çocuk Suçlulara Ağır Ceza Geliyor
Paketin aile hukukunu ve toplumsal güvenliği doğrudan ilgilendiren en kritik maddeleri ise şöyle şekillendi:
Jet Boşanma Dönemi:
Yıllarca süren ve tarafları maddi-manevi yıpratan boşanma davalarının çabuklaştırılmasına ilişkin radikal usul değişiklikleri devreye alınıyor.
Suça Sürüklenen Çocuklar
Sokaklardaki suç oranlarını düşürmek amacıyla, suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılmasına yönelik sert düzenlemeler pakete eklendi.
Silahını Çocuğuna Kaptıran Ebeveyne Ceza:
Kahramanmaraş'ta bir polis başmüfettişinin evindeki silahı alan çocuğunun gerçekleştirdiği okul saldırısını hatırlatan Bakan Gürlek, "Silahların muhafazası konusunda dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak silahını çaldıranlar veya koruyamayanlar hakkında cezai yaptırım getiriyoruz" dedi
Vurgunculara Darbe: IBAN’ını Kiralayana 3 Yıl Hapis!
Son dönemde özellikle internet dolandırıcılarının ve yasa dışı bahis çetelerinin halkı tuzağa düşürmek için kullandığı "IBAN kiralama" yöntemi artık müstakil bir suç haline geliyor. Haziran başında Meclis’e sunulacak taslağa göre:
Kendisine veya başkasına haksız menfaat sağlamak amacıyla banka hesabı, kredi kartı, kripto varlık veya ödeme aracı bilgilerini üçüncü şahısların kullanımına açanlar yandı.
Türk Ceza Kanunu’na eklenecek 245/B maddesi uyarınca, hesabını kiralayan şahıslara doğrudan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Eğer bu hesabın doğrudan bir dolandırıcılık suçunun unsuru haline geldiği tespit edilirse, hesap sahibi "dolandırıcılık suçuna iştirakten" çok daha ağır cezalarla yargılanacak.
"Mahkeme Koridorlarında Değil, Üretimde Olacaklar"
ASKON heyetini kabulünde iş dünyasına da hukuki güvenlik garantisi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bizim hedefimiz sadece hızlı karar veren değil, öngörülebilir ve güven veren bir adalet inşa etmektir. İş dünyasının doğrudan muhatap olduğu ticari ve iş davaları çok uzun sürüyor.
Yatırımcı buraya gelirken kafasında soru işaretleri taşımamalı. 12. Yargı Paketi ile ticari davalarda usul süreçlerini sadeleştiriyoruz, tahkimle ilgili yeni düzenlemeler getiriyoruz.
İş dünyası zamanını mahkeme koridorlarında değil, üretim sahalarında harcayacak" diyerek yeni dönemin şifrelerini verdi. Bakan ayrıca yargıdaki tıkanıklığı aşmak için devasa bir hakim ve savcı takviyesi yapılacağını da müjdeledi.