12. yargı paketi yolda: IBAN kiralama düzenlemesi geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Haziran ayının ilk günlerinden itibaren adalet ve hukuk sistemini baştan aşağı yenileyecek tarihi bir mesaiye başlıyor. Adalet Bakanlığı tarafından en ince ayrıntısına kadar titizlikle çalışılan 12. Yargı Paketi, yasalaşmak için gün sayıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in katıldığı programlarda ve Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) ziyaretinde yaptığı stratejik açıklamalar, yeni paketin rotasını çizdi.