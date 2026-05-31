Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Şampiyonlar Ligi'ni üst üste iki kez kazanan PSG'de Khvicha Kvaratskhelia UEFA tarafından turnuvada sezonun oyuncusu seçildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 16 MAÇTA 17 GOLE KATKI SAĞLADI

25 yaşındaki Gürcü yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 16 maçta 10 gol, 7 asistlik etkileyici performansıyla PSG'nin kupa yolculuğuna önemli katkı sundu.

✨🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia is the 2025/26 UEFA Champions League Player of the Season 🙌#UCLfinal pic.twitter.com/iDPWtaMj1U — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2026

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, Kvaratskhelia'nın 2025-2026 sezonunun en iyi oyuncusu seçildiği duyuruldu.