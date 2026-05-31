Fransa bankacılık sektöründe ezber bozan bir değişim yaşanıyor. Ülkenin en büyük üç bankacılık grubu, operasyonel maliyetleri azaltmak ve hizmet ağını çok daha verimli hale getirmek amacıyla ATM altyapılarını tek bir çatı altında birleştirme kararı aldı.
ATM’lerde para çekme dönemi resmen değişiyor: 'Cash Services' başlıyor
Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
BNP Paribas, Société Générale ve Crédit Mutuel Alliance Fédérale ortaklığıyla hayata geçirilen proje kapsamında, bankaların kendilerine ait logoları taşıyan geleneksel ATM’lerin yerini "Cash Services" markalı yeni nesil ortak cihazlar alıyor.
İlk olarak 2023 yılının sonunda duyurulan ve 2025 yılı itibarıyla büyük ivme kazanan projede dönüşüm süreci hızla ilerliyor. Belirlenen takvime göre yapılanma şu şekilde seyrediyor:
"Şu ana kadar 1.000 ATM'nin yeni sisteme dönüşümü başarıyla sağlandı. Yakın süreçte 3.000 cihazın daha sisteme entegre edilmesi planlanıyor. 2026 yılının sonuna kadar ülke genelinde toplam 7.000 noktada "Cash Services" logolu ortak ATM'lerle hizmet verilmesi öngörülüyor."
Yeni nesil ortak ATM döneminde tüketicilerin bütçesi de korunuyor. BNP Paribas, Société Générale, CIC ve Crédit Mutuel müşterileri, "Cash Services" noktalarından yapacakları para çekme ve para yatırma gibi temel bankacılık işlemleri için hiçbir ek ücret veya komisyon ödemeyecek.
Sistemin teknik altyapısı, müşteri alışkanlıklarını bozmayacak şekilde tasarlandı. Kart ATM'ye takıldığı an, ekran otomatik olarak kullanıcının bağlı olduğu bankanın kendi dijital arayüzüne ve renklerine dönüşecek.
Bu stratejik ortaklığın en büyük sosyal faydalarından biri, banka şubesi bulunmayan kırsal bölgelerdeki nakit sıkıntısını çözmek olacak.
"Cash Services" yönetimi, yerel yönetimlerle sıkı bir koordinasyon içinde çalışarak küçük yerleşim yerlerine yeni ATM'ler konumlandıracak.
Cihazların nereye kurulacağı belirlenirken, bölgenin ihtiyaç analizleri ve kullanım yoğunluğu temel kriter alınacak. Böylece bankalar bakım, lojistik ve işletme giderlerini paylaşarak mali yüklerini hafifletirken, vatandaşlar da nakde çok daha kolay erişebilecek.