Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, Bayern Münih ile bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maçın ardından Xabi Alonso'dan özel bir mesaj aldığını söyledi.

'BENİMLE ÇOK GURUR DUYDUĞUNU SÖYLEDİ'

TRT Spor'a özel açıklamalarda bulunan Arda Güler Xabi Alonso ile iletişimi hakkında, "Gerçekten Xabi Alonso ile çok güzel bir iletişimimiz vardı. Bana anahtarları teslim ettiğini ben hissetmiştim ki tam da aradığım şey buydu. Şimdi de Chelsea ile anlaşmış. İnşallah onun için de her şey yolunda olur. Tabii ki mesajlaşıyoruz. Bayern Münih maçından sonra benimle çok gurur duyduğunu söyledi. Mesajı görünce çok mutlu oldum.. Gerçekten çok büyük bir antrenör." diye konuştu.

'KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM'

Ayrıca sakatlığını atlattığını belirten milli oyuncu Dünya Kupası'na hazır olacağının müjdesini de verdi.

Arda, "Çok şükür. Kendimi şu an çok iyi hissediyorum. İnşallah Dünya Kupası'na da en hazır halimle gelip ülkeme faydalı olmak istiyorum. Fiziksel olarak bir problemim yok, çok iyi hissediyorum kendimi." ifadelerini kullandı.