Küresel piyasalarda hareketlilik sürerken, ünlü ekonomist Emin Şirin piyasaların geleceğine dair çarpıcı analizlerde bulundu.
Altın ve gümüş yatırımcısını bekleyen "Eli kulağında" gelişme ne? Uzman isim açıkladı
Ünlü ekonomist Emin Şirin, ‘Eli kulağında’ diyerek altın ve gümüş yatırımcısı için “Oralarda artık sona gelinmiş ve yukarı gitmeye fırsat kollayan, eli kulağında sıkışmış bir yapı var” dedi.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Haziran ayına dikkat çeken Şirin, küresel borsalarda riskin arttığını vurgulayarak yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı. Altın ve gümüş için "dip oluşumu tamamlandı" diyen Şirin, borsa tarafında ise ralli beklentilerinin gerçekçi olmadığını ifade etti.
Küresel siyasetin emtia piyasaları üzerindeki manipülatif etkisine değinen Şirin, ABD'nin İran'a yönelik hamlelerinin ve ateşkes öncesi yaratılan mizansenlerin altın ve gümüş fiyatlarını baskılamak amacıyla kullanıldığını belirtti.
Sert düşüşlerin ardından teknik ve psikolojik olarak bir "silkeleme" döneminin yaşandığını ifade eden Şirin, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Altın ve gümüş sert düşüşler gösterirken teknik olarak artık dip oluşumlarını gerçekleştirdi gibi bir fotoğraf görünüyor. Karşımızda Trump var, haber akışlarıyla süreç bir süre daha manipüle edilebilir ancak günlük değil süreç odaklı bakmalıyız. Oralarda artık sona gelinmiş ve yukarı gitmeye fırsat kollayan, eli kulağında sıkışmış bir yapı var."
S&P, Nasdaq ve Dow Jones gibi küresel endekslerde işlem yapan yatırımcıları Haziran ayı haritası konusunda uyaran Emin Şirin, olası bir ateşkesin borsaları uçuracağı yönündeki beklentilerin yanıltıcı olduğunu, bu durumun zaten bilançolarda fiyatlandığını savundu.
Şirin, "Ateşkes olacak, borsalar daha da ralli yapar düşüncesi yanlış. Borsalarda bundan sonraki yukarı gidişler manipülatiftir. Tam tersi bir atmosferle karşı karşıya kalınabilir. Şu anki risk ortamında en potansiyelsiz ve risksiz taraf altın ve gümüşken, borsalar tarafında temkinli bir duruş gerekiyor" dedi.
Yatırımcılara borsa konusunda "seçici olun" çağrısı yapan ekonomist, piyasaların mevcut ekonomik ve siyasi konjonktürde yeni bir yükseliş trendi için uygun olmadığını belirtti.
Bütün parayla tek bir varlığa girilmemesi gerektiğinin altını çizen Şirin, şunları söyledi:
"Bu dediklerim 'her şeyi satın çıkın' demek değil. Doğru hisseleri seçiyorsanız, alttan kademeli topluyorsan ve düzenli alım yapıyorsan hissede kalınabilir. Ancak günlük bakıp hemen ralli beklemeyeceksiniz.Enflasyon, faiz, yabancı yatırımcı tabloları ve bilançoların fiyatlandığı bir ortamda Haziran ayında borsada büyük bir hareket beklemek çok büyük hayalcilik olur. Temmuz’un bir bölümünden sonrası için konuşacağız ama orası bile şu an riskli."
Yatırımcıların bu yıpratıcı süreçten kazançla çıkabilmesi için portföy yönetimine ağırlık vermesi gerektiğini söyleyen ünlü ekonomist, sözlerini şu tavsiyeyle sonlandırdı:
"Hep ifade ediyorum; denge, denge, denge... Sürece uygun bir portföy ağırlıklandırması bence önemli. Buralara dikkat edilirse düşüş dönemleri fırsata da dönebilir. Bu tamamen yatırımcının piyasaya bakışıyla alakalıdır."
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.