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Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, gösterdiği performansın karşılığını aldı. İspanyol devinde eylül ayının en iyi oyuncusu seçilen genç yıldız, milli aranın ardından kulübüne dönerek ödülüne kavuştu.

Bu sezon Real Madrid formasıyla dikkat çeken 21 yaşındaki futbolcu, ödül töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

'ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM'

Eylül ayının oyuncusu seçilmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Arda Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi çok özel hissediyorum. Bu ödülden dolayı çok mutlu ve gururluyum. Herkese teşekkür etmek istiyorum."

ŞAMPİYONLUK HEDEFİNİ AÇIKLADI

Real Madrid ile bu sezon kupalar kazanmak istediğini belirten milli futbolcu, "Umarım bu yıl şampiyonluklar kazanabiliriz ve ben de bunlara katkıda bulunabilirim." açıklamasını yaptı.

Takımın hedeflerine de değinen Arda Güler, "Önümüzdeki her maçı kazanmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

7 MAÇTA 4 GOLE KATKI

Real Madrid'de bu sezon 7 karşılaşmada süre alan Arda Güler, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Milli futbolcu, toplam 4 gole doğrudan katkı sağladığı sezonun ilk bölümünde eylül ayının en iyi oyuncusu ödülünün sahibi oldu.