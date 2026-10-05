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İspanya LaLiga'da gerçekleştirilen yeni piyasa değeri güncellemesi Türk futbolu adına tarihi bir gelişmeyi beraberinde getirdi.

PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EURO'YA ULAŞAN İLK TÜRK FUTBOLCU

Toplam 153 futbolcunun yeniden değerlendirildiği güncellemede Real Madrid forması giyen Arda Güler'in piyasa değeri rekor seviyeye yükseldi.

Real Madrid'de düzenli forma şansı bulmaya başlayan 21 yaşındaki milli futbolcu, yeni teknik direktör José Mourinho yönetiminde ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline geldi.

Sezonun ilk 7 karşılaşmasında 4 gole doğrudan katkı sağlayan Arda Güler, performansıyla Real Madrid'deki konumunu güçlendirdi.

Milli yıldızın yükselen grafiği piyasa değerine de yansıdı ve değeri 100 milyon euro seviyesine çıktı.

Bu güncellemeyle birlikte Arda Güler, Transfermarkt tarihinde piyasa değeri 100 milyon euroya ulaşan ilk Türk futbolcu olarak kayıtlara geçti.