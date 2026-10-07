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Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağışların ardından taşkın yaşanan tarım arazilerinde saha çalışmalarına devam ediyor. Muhtarlar ve vatandaşlardan gelen bildirimler doğrultusunda harekete geçen ekipler, Erenler ilçesi Büyükesence Mahallesi’nde taşkın sularının taşıdığı mil, taş ve birikintiler nedeniyle tıkanan drenaj hatlarını iş makineleriyle temizliyor. Müdahale sayesinde tarlalarda biriken suların tahliyesi sağlanıyor.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞTILAR"

Bölgedeki son durumu değerlendiren Büyükesence Mahalle Muhtarı Sadettin Duman, ekim alanlarının büyük bölümünün sular altında kaldığını belirterek, büyükşehir belediye ekiplerinin felaketin ilk gününden itibaren sahada aktif rol aldığını ifade etti. Mahalle sakinlerinden Mehmet Duman ise ekiplerin gece gündüz demeden aralıksız çalıştığını söyledi.

16 İLÇEDE MÜCADELE SÜRECEK

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, aşırı yağışlar sonrasında muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda 16 ilçedeki tüm tarımsal alanlarda tespit, su tahliyesi ve temizlik çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.