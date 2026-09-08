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IPhone 18 Pro ve Pro Max modelleriyle birlikte tanıtılması planlanan yeni cihaz için tedarikçilere üretimi yavaşlatma talimatı verildi.

EK TEST AŞAMALARI VE ÜRETİMDE YAVAŞLAMA

Tedarik zinciri kaynaklarından sızan bilgilere göre üretimdeki bu düşük temponun temelinde menteşe yapısı ve ekranın düzlük standartları yatıyor. Cihazda oluşabilecek erken donanım arızalarının önüne geçmek isteyen Apple, üretim sürecine ek bir test aşaması dahil etti. Yapısal kusurları sıfıra indirmeyi hedefleyen şirket, tedarikçilerden parçaları yeniden kontrol etmelerini ve montaj sürecini duraklatmalarını istedi.

STOK SORUNLARI VE BÖLGESEL SATIŞ İHTİMALİ

Montaj ortağı Foxconn'un erken deneme süreçlerindeki sorunları çözmesine rağmen eklenen son denetimler ticari üretimi haftalarca geriye itti. Şirketin yıl sonuna kadar hedeflediği 10 milyon adetlik üretim rakamına ulaşması zor görünürken, tedarikçilerin vardiyaları artırarak çalıştığı belirtiliyor. Fabrikalardaki üretim hızının artırılamaması durumunda, satışa sunulacak katlanabilir modelin başlangıçta yalnızca ABD pazarıyla sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor.