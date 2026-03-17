Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
Geride kalan 26 haftada 6 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 24 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, haftaya 15. sırada girdi. RAMS Başakşehir ise 42 puanla 6. sırada bulunuyor.
Ligde 4 haftadır galip gelemeyen Hesap.com Antalyaspor, 7 maç aradan sonra deplasmanda üç puan alarak düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.
Kırmızı-beyazlılarda sarı kart cezası bulunan Arjantinli defans oyuncusu Lautaro Giannetti ile 17 Yaş Altı Milli Takım aday kadrosunda yer alan orta saha oyuncusu Hasan Yakub İlçin dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Ligin ilk yarısında Antalya’da oynanan karşılaşmayı RAMS Başakşehir 4-0 kazanmıştı.