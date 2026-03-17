Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor’a konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem olarak Oğuzhan Çakır görev yapacak.

Lig tablosunda 57 puanla 3. sırada bulunan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor karşısında sahadan üç puanla ayrılarak zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor.

Bu sezon deplasmanda Gaziantep FK’yi 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Zecorner Kayserispor’u 3-1, Çaykur Rizespor’u ise 1-0 mağlup eden Karadeniz temsilcisi, dış sahadaki galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor.

Trabzonspor’dan 5’te 5 planıTrabzonspor’dan 5’te 5 planıSpor

Trabzonspor’da Oulai, Savic, Folcarelli ve Muçi, kart görmeleri halinde ligin 28. haftasında Galatasaray ile Papara Park’ta oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bordo-mavili ekipte Batagov ile Visca’nın sakatlıkları devam ediyor.

