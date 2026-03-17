Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 13 sayfalık iddianamede Tanju Özcan hakkında, belediyede çalışan kadın Ö.Ç.'ye (Öznur Çağalı) yönelik "şantaj" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile 5 bin gün adli para cezası ve bazı haklardan yoksun bırakılması talep edildi.

Diğer sanıklar (Boluspor Başkanı E.B., şoförü tutuklu Mehmet Eren A. ve Bolu Belediyesi CHP’li meclis üyesi H.E.S.) için ise Tanju Özcan’a yönelik "iştirak halinde şantaj" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası talep edildi.

Ayrıca Mehmet Eren A. hakkında, Ö.Ç.’ye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla, "kadına karşı tehdit" suçundan ise 9 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU? (İddianameye göre)

16 Şubat 2026’da Tanju Özcan, Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak şikayetçi oldu. İddiaya göre Mehmet Eren A., WhatsApp üzerinden Özcan’ı arayarak, Özcan ile eski kız arkadaşı Ö.Ç.’ye ait olduğu iddia edilen mesaj ve ses kayıtlarını elinde bulundurduğunu söyleyip 20 milyon TL para, araba ve oto yıkama yeri talep ederek şantaj yaptı. Ö.Ç.’nin ifadesinde ise: Yaklaşık 2,5 yıl önce Bolu Belediyesi’ne işçi olarak girdiğini, Özcan’ın kendisinden hoşlandığını söylediğini ancak karşılık vermediğini, daha sonra kürtaj yaptırdığına dair ihbar üzerine Özcan’ın “Bu ses kaydını Eren duysa ne olur? Ben seni koruyacağım, benimle görüşeceksin” diyerek kendisini tehdit ettiğini ve korktuğu için görüştüğünü belirtti.

Dijital incelemelerde Özcan’ın numarasıyla Ö.Ç.’nin telefonunda 117 görüşme ve mesajlaşma tespit edildi. Mesajlarda duygusal yakınlaşma, samimi ifadeler ve Ö.Ç.’nin fotoğraflar gönderdiği görüldü. İddianame, bu bulgularla Özcan’ın da şantaj suçunu işlediğini değerlendiriyor.Özcan ise ifadesinde Ö.Ç. ile gönül ilişkisi olmadığını, sadece Mehmet Eren’in tehditleri nedeniyle birkaç kez görüştüğünü savundu. Kendisi de Mehmet Eren A., E.B., H.E.S. ve Ö.Ç.’den şikayetçi.

Sanıklar şantaj suçlamalarını reddetti. Ancak tanık beyanları, kamera kayıtları ve dijital deliller ışığında Mehmet Eren A., E.B. ve H.E.S.’nin fikir ve eylem birliği içinde şantaj yaptığı kanaatine varıldı.Yargılama önümüzdeki günlerde başlayacak.