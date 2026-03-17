Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık eskisi gibi kullanılmayan birçok ürün, önemini kaybettikçe değer kazanıyor.
Evinizde bu 3 eşya varsa servet değerinde: Değerlerinin 1000 katına alınabiliyor
Yıllar geçtikçe eskiyen ürünlerin servet değerleri daha da artıyor. Eski Daktitolar, Retro oyun konsolları, antika radyolar gibi ürünlere servet değerinde fiyatlar biçiliyor.Derleyen: Baran Yalçın
İnsanların geçmişte sıkça kullandığı ürünler, koleksiyon severler tarafından yüksek miktarlar ödenerek satın alınıyor.
Koleksiyon dünyasında en çok tercih edilenlerin başında Türk paraları geliyor. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi ile Cumhuriyet'in ilk senelerine ait, düşük tirajlı veya hatalı basım paralara olan talep gittikçe artıyor.
DEĞERLERİ BİNLERCE KATINA ÇIKABİLİYOR
Uzman isimler, bu paraların kondisyonuna ve seri numaralarına göre birim değerlerinin binlerce katına çıkabildiğini ifade ediyor.
DAKTİLOLAR DEĞERİNİ ARTTIRDI
1950-1970 seneleri arasında üretilen daktilolar, dijitalleşme ile beraber teknolojik birer obje olmaktan çıkıp dekoratif hale geldi.
Özellikle orijinal kasasını koruyan, çalışır durumdaki mekanik modellerin fiyatları, hem iç mimari tasarımlarda aranması hem de koleksiyon değerinin artması nedeniyle son senelerde artış gösterdi.
OYUN KONSOLLARI İLGİ ÇEKİYOR
1980'li ve 90'lı senelere damga vuran ilk nesil oyun konsolları, günümüz teknoloji koleksiyonculuğunun temel taşlarından biri oldu. Orijinal kutusu açılmamış ya da eksiksiz aksesuarlarıyla kuşanmış bu konsollar, dünya çapındaki müzayedelerde servet değerinde rakamlara alıcı buluyor.