Yeniçağ Gazetesi
17 Mart 2026 Salı
Avrupa'da yaşamadan oturum alma fırsatı: Son dönemin yeni rotası

Avrupa’da yaşamadan oturum alma fırsatı: Son dönemin yeni rotası

Avrupa Birliği’nde uygulanan bazı oturum programları, belirli şartları sağlayanlara ülkede yaşamadan da oturum hakkı tanıyabiliyor. Minimum kalış zorunluluğu bulunmayan bu model, son dönemde Avrupa’da ikinci bir adres edinmek isteyenler arasında giderek daha fazla konuşuluyor.

Baran Şükrü Çelik
Avrupa’da yaşamadan oturum alma fırsatı: Son dönemin yeni rotası - Resim: 1

Avrupa’da yaşamadan oturum alma imkânı
Avrupa’da oturum ve vatandaşlık programları yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Avrupa’da yaşamadan oturum alma fırsatı: Son dönemin yeni rotası - Resim: 2

Uzmanlara göre varlıklı yatırımcılar son dönemde Avrupa’da oturum ve vatandaşlık seçenekleri arasında en çok Malta’yı tercih ediyor.

Avrupa’da yaşamadan oturum alma fırsatı: Son dönemin yeni rotası - Resim: 3

Minimum kalış şartı bulunmuyor
Malta’nın dikkat çeken yönlerinden biri, oturum programlarında yatırımcılar için minimum kalış zorunluluğu bulunmaması.

Avrupa’da yaşamadan oturum alma fırsatı: Son dönemin yeni rotası - Resim: 4

Schengen’de serbest dolaşım
Malta üzerinden alınan oturum veya vatandaşlık sayesinde yatırımcılar Schengen bölgesinde serbest dolaşım hakkına sahip olabiliyor.

Avrupa’da yaşamadan oturum alma fırsatı: Son dönemin yeni rotası - Resim: 5

Aileyi de kapsayan sistem
Program yalnızca yatırımcıyı değil, eş ve çocukları da kapsayacak şekilde uygulanıyor.

Avrupa’da yaşamadan oturum alma fırsatı: Son dönemin yeni rotası - Resim: 6

Gayrimenkul yatırımı şartı
Kalıcı oturum için yaklaşık 375 bin euro tutarında gayrimenkul yatırımı yapılabiliyor.

Avrupa’da yaşamadan oturum alma fırsatı: Son dönemin yeni rotası - Resim: 7

Alternatif kiralama modeli
Gayrimenkul almak istemeyen yatırımcılar için yıllık 14 bin eurodan başlayan kiralama modeli de sunuluyor.

Avrupa’da yaşamadan oturum alma fırsatı: Son dönemin yeni rotası - Resim: 8

Malta ekonomisi büyüyor
Ada ülkesi Malta’nın ekonomisi 2025 yılında yüzde 6,4 büyüme kaydetti.

Avrupa’da yaşamadan oturum alma fırsatı: Son dönemin yeni rotası - Resim: 9

Programın ekonomik katkısı
Yatırım yoluyla oturum programlarının Malta ekonomisine katkısı 2024 yılında 132 milyon euroya ulaştı.

Avrupa’da yaşamadan oturum alma fırsatı: Son dönemin yeni rotası - Resim: 10

190’dan fazla ülkeye vizesiz seyahat
Malta vatandaşlığı sayesinde 190’dan fazla ülkeye vizesiz seyahat imkânı elde edilebiliyor.

