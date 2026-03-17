Avrupa’da oturum ve vatandaşlık programları yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.
Avrupa’da yaşamadan oturum alma fırsatı: Son dönemin yeni rotası
Avrupa Birliği’nde uygulanan bazı oturum programları, belirli şartları sağlayanlara ülkede yaşamadan da oturum hakkı tanıyabiliyor. Minimum kalış zorunluluğu bulunmayan bu model, son dönemde Avrupa’da ikinci bir adres edinmek isteyenler arasında giderek daha fazla konuşuluyor.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Uzmanlara göre varlıklı yatırımcılar son dönemde Avrupa’da oturum ve vatandaşlık seçenekleri arasında en çok Malta’yı tercih ediyor.
Minimum kalış şartı bulunmuyor
Malta’nın dikkat çeken yönlerinden biri, oturum programlarında yatırımcılar için minimum kalış zorunluluğu bulunmaması.
Schengen’de serbest dolaşım
Malta üzerinden alınan oturum veya vatandaşlık sayesinde yatırımcılar Schengen bölgesinde serbest dolaşım hakkına sahip olabiliyor.
Aileyi de kapsayan sistem
Program yalnızca yatırımcıyı değil, eş ve çocukları da kapsayacak şekilde uygulanıyor.
Gayrimenkul yatırımı şartı
Kalıcı oturum için yaklaşık 375 bin euro tutarında gayrimenkul yatırımı yapılabiliyor.
Alternatif kiralama modeli
Gayrimenkul almak istemeyen yatırımcılar için yıllık 14 bin eurodan başlayan kiralama modeli de sunuluyor.
Malta ekonomisi büyüyor
Ada ülkesi Malta’nın ekonomisi 2025 yılında yüzde 6,4 büyüme kaydetti.
Programın ekonomik katkısı
Yatırım yoluyla oturum programlarının Malta ekonomisine katkısı 2024 yılında 132 milyon euroya ulaştı.
190’dan fazla ülkeye vizesiz seyahat
Malta vatandaşlığı sayesinde 190’dan fazla ülkeye vizesiz seyahat imkânı elde edilebiliyor.