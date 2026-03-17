CHP'li Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı belgelerde, Rusya'nın işletme ömrü boyunca Akkuyu Nükleer Santrali'nden 478 milyar 112 milyon dolar gelir elde etmeyi planladığını söyledi.

"AKP'nin planına göre Rusya'ya ödenecek olan bu para vatandaşın cebinden çıkacak" diyen Yavuzyılmaz, Rusya'ya her yıl vatandaşın cebinden 7 milyar dolar ödeneceğini aktardı.

Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle:

Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin yeminli mali müşavir raporunu ortaya çıkardık❗️ Rusya’nın işletme ömrü boyunca Akkuyu Nükleer Santralinden elde etmeyi planladığı toplam gelir: 478 Milyar 112 Milyon Dolar❗️ Peki AKP’nin planına göre, Rusya’ya bu devasa parayı kim ödeyecek? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları❗️ Bu plana göre, vatandaşımızın cebinden her yıl ortalama 7 Milyar Dolar çıkacak, Rusya’ya ödenecek. Bunun adı nükleer santral yaptırmak değil, ülkeyi soydurmaktır❗️" AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ NEREDE BULUNUYOR? Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Mersin iline bağlı Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Santral sahası Yanışlı bölgesinde bulunuyor. Akdeniz kıyısında yer alan tesisin soğutma kaynağı doğrudan Akdeniz olacak şekilde planlandı.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ İNŞAATI NE ZAMAN BAŞLADI?

Akkuyu projesi uzun yıllara yayılan bir tarihçeye sahip. İlk yer lisansı 1970’li yıllarda verilmiş olsa da santral inşaatının temeli resmî olarak 2015 yılında atıldı. Rus devlet şirketi Atomstroyexport tarafından yürütülen projede birinci ünitenin temeli 2018’de, diğer ünitelerin temelleri ise 2020, 2021 ve 2022 yıllarında atıldı. 27 Nisan 2023’te yakıt çubuklarının sahaya getirilmesiyle tesis resmi olarak “nükleer tesis” statüsü kazandı.

Akkuyu nükleer Santrali'nin yapım aşamasında santralin yapılmasına çevrede bulunan ve ikamet eden vatandaşlar büyük tepki göstermişti. tepkilere rağmen santralin inşasına devam edilmiş, bu da büyük tepki çekmişti.