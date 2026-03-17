Haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde Kırmızı ve Mavi takım karşı karşıya geldi.
Survivor’da kimsenin beklemediği isim potada: Bir oy her şeyi değiştirdi
Survivor son bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve ilk eleme adayı netleşti. Erkekler haftasında Kırmızı ve Mavi takım dokunulmazlık için zorlu bir mücadele verdi. Oyun sonunda bir ekip dokunulmazlığı kazanırken, diğer ekip Ada Konseyi’nde bir ismi eleme adayı olarak belirledi.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Büyük çekişmeye sahne olan oyunun ardından eleme adayı Ada Konseyi’nde yapılan oylamayla belli oldu.
Bu hafta erkek yarışmacılar arasında düello ve eleme süreci yaşanacak.
Geçtiğimiz hafta elenmesi beklenen Nisanur’un Kırmızı takıma katılması dengeleri değiştirmişti.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Erkekler haftasının ilk dokunulmazlık oyununu kazanan taraf Kırmızı takım oldu.
Bu sonuçla birlikte Mavi takımda yer alan dört erkek yarışmacıdan biri oylama sonucu eleme potasına girdi.
Kırmızı takımda ise dokunulmazlık sembolünü tüm karşılaşmalarını kazanan Bayhan elde etti.
Ada Konseyi’nde yapılan oylamada Mavi takımdan bir erkek yarışmacının ismi çoğunluk oyuyla eleme adayı olarak yazıldı.
Öte yandan yarışmada haftanın belirli günlerinde oynanacak sembol oyunları da başladı.
Yarışmacıların topladığı semboller, final aşamasında avantaj sağlayacak ve finalde parkur oyunlarıyla mücadele tamamlanacak.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ilk eleme adayı, Barış ile Engincan arasında geçen oylama sonucunda belirlendi.
Yapılan oylamada bir oy farkla Engincan eleme potasına giren isim oldu.