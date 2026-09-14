Antalya / Ersel Aksu / Yeniçağ
Antalya’da Atatürk Mahallesi’nde yalnız yaşayan emekli Astsubay F.A , site içinde kaldığı dairesinde hayatını kaybetmiş hâlde bulundu.
Antalya’da Atatürk Mahallesi’nde yalnız yaşayan emekli Astsubay F.A'nın evine yemek getiren kızının, babasını silahıyla vurulmuş halde görmesi üzerine 112’yi aradığı öğrenildi.
İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Eve giren ekipler, yaptıkları kontrolde emekli astsubay F.A’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polisin olay yerinde detaylı inceleme yamasına müteakaip, emekli astsubay F.A’nın cenazesinin adli tıp kurumuna gönderildiği gelen bilgiler arasında.
Hayatını kaybeden F.A’nın uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.
F.A’nın kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması beklenirken, olayla ilgili gerekli tahkikat başlatıldı.
Hayatını kaybeden emekli astsubay F.A'nın Manavgat İlçesinde toprağa verileceği öğrenildi.