Sürücülerin her yıl ödemekle yükümlü olduğu zorunlu trafik sigortasında beklenen tarife güncellemesi yapıldı. Primlerde yaklaşık yüzde 2 oranında artışa gidilirken; sürücülerin ödeyeceği nihai tutarlar hasar geçmişi, risk basamağı, araç türü ve tescil edildikleri şehre göre yeniden belirlendi.
Sigortasını ödemeyen trafiğe çıkamayacak: Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor
Zorunlu trafik sigortasında yüzde 2'lik artış içeren yeni tarife yürürlüğe girdi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerine göre, en riskli gruptaki sürücüler ile en yüksek hasarsızlık seviyesindeki sürücüler arasındaki prim farkı 6 katına çıktı. Otobüslerde prim 423 bin TL'yi aştı.Kaynak: AA
Açıklanan yeni tarifeyle birlikte, trafiğe en sık çıkan büyükşehirlerdeki 4’üncü (referans) basamak otomobil primleri netleşti. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) verilerine göre, İstanbul’da dördüncü basamaktaki içten yanmalı bir otomobil sahibinin zorunlu trafik sigortası primi 19 bin 405 lira seviyesine tırmandı.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE OTOMOBİL PRİMLERİ NE KADAR OLDU?
Yeni tarifede dikkat çeken en büyük unsur, risk basamakları arasındaki devasa uçurum oldu. En riskli sürücü grubu olan 0’ıncı basamak ile en yüksek hasarsızlık indirimine sahip 8’inci basamak arasındaki fiyat farkı tam 6 kat olarak kayıtlara geçti. Üç büyük ildeki otomobil primleri şu şekilde uygulanacak:
İSTANBUL
En riskli grup olan 0'ıncı basamaktaki içten yanmalı araç sahibi 58 bin 214 lira prim ödeyecek. Hasarsızlık seviyesi en yüksek 8'inci basamaktaki sürücünün primi ise 9 bin 702 lira oldu.
ANKARA
0'ıncı basamaktaki sürücünün primi 56 bin 566 lira, 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 428 lira olarak belirlendi.
İZMİR
Aynı basamaklarda primler sırasıyla 54 bin 919 lira ve 9 bin 153 lira seviyesinde uygulanacak.
Trafikte sürekli yer alan ticari taksiler ve yolcu otobüslerinde zorunlu trafik sigortası maliyetleri katlandı.
TİCARİ TAKSİLER
İstanbul’da 0'ıncı basamaktaki bir ticari taksinin primi 172 bin 447 lira olurken, 8'inci basamak primi 28 bin 741 lira olarak hesaplandı. Ankara’da en yüksek prim 167 bin 566 lira, en düşük prim 27 bin 928 lira; İzmir’de ise bu tutarlar 162 bin 686 lira ve 27 bin 114 lira oldu.
OTOBÜSLER
Yolcu taşımacılığı yapan büyük otobüslerde primler rekor seviyeye ulaştı. İstanbul’da 0'ıncı basamaktaki bir otobüsün zorunlu trafik sigortası primi 423 bin 661 liraya fırlarken, 8'inci basamaktaki prim 70 bin 610 lira olarak açıklandı.
SİGORTASIZ GEZMENİN CEZASI AĞIRLAŞIYOR
Zorunlu trafik sigortası yaptırmayan ya da poliçe süresini geçiren sürücüleri ağır yaptırımlar bekliyor. 2026 yılı itibarıyla zorunlu trafik sigortası bulunmayan araç sürücülerine 1.246 lira idari para cezası uygulanıyor ve araç, sigorta eksikliği giderilene kadar trafikten menediliyor.
Sigortasız araçla kazaya karışılması halinde ise 2 bin 39 lira ceza kesilmesinin yanı sıra karşı tarafa verilen tüm hasar maliyetleri de sürücüden tahsil ediliyor.
Poliçesini zamanında yenilemeyenler için gecikilen her 30 gün için prime yüzde 5 sürprim ekleniyor. Bu ek prim oranı en fazla yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor.
Öte yandan, en riskli grup olan 0’ıncı basamağa düşmek için sürücünün 1’inci basamaktayken yıl içinde 3 veya daha fazla kusurlu kaza yapması ve tazminat ödenmesi gerekiyor. Bu gruptaki sürücülerin primlerine yüzde 200 sürprim uygulanıyor.