Sigortasını ödemeyen trafiğe çıkamayacak: Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor

TİCARİ TAKSİLER

İstanbul’da 0'ıncı basamaktaki bir ticari taksinin primi 172 bin 447 lira olurken, 8'inci basamak primi 28 bin 741 lira olarak hesaplandı. Ankara’da en yüksek prim 167 bin 566 lira, en düşük prim 27 bin 928 lira; İzmir’de ise bu tutarlar 162 bin 686 lira ve 27 bin 114 lira oldu.