Yangın, Antakya ilçesine bağlı Avsuyu Mahallesi’nde bulunan bir evde çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevler diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında evin zarar gördüğü gözlemlendi.