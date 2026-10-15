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Kaynak: DHA

Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi Okul Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Hakan Ç., henüz belirlenemeyen nedenle annesi Hatice Ç. ile tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında Hakan Ç., mutfaktan aldığı bıçakla annesini rehin aldı.

Oğlunun bir anlık dalgınlığından yararlanan Hatice Ç., kendisini bir odaya kilitleyip, telefonla aradığı 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Hakan Ç.'yi ikna etmeye çalıştı. Polisin uzun süren ikna çabalarına yanıt vermeyen şüpheli için bölgeye özel harekat ekibi yönlendirildi. Adrese gelen özel harekat polisleri, daire kapısını koçbaşıyla kırarak içeri girdi.

Ekipler Hakan Ç.’yi etkisiz hale getirerek, anne Hatice Ç.’yi kurtardı. Korktuğu gözlenen annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, Hakan Ç. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.