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Kamu bürokrasisinde yerleşen “itibardan tasarruf olmaz” anlayışı, fahiş harcamalarla bütçeyi zorlamaya devam ediyor. Derinleşen ekonomik tabloya ve peş peşe yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgelerine rağmen, kamunun en büyük israf kalemleri arasında gösterilen temsil ve ağırlama giderleri artışını sürdürdü.

ŞİRKETLERE MİLYARLIK FATURA

Birgün'de yer alan habere göre; kamu kurumlarının öz bütçelerinden yapılan harcamaların yanı sıra, temsil ve ağırlama faaliyetleri çerçevesinde özel sektörden gerçekleştirilen mal ve hizmet alımları devasa boyutlara ulaştı. Konaklama, seyahat ve yeme-içme kalemlerini kapsayan bu alımlar için 2025 yılının ilk altı ayında özel şirketlere 1 milyar 49 milyon 793 bin TL ödenmişti. 2026 yılının aynı döneminde ise bu rakam katlanarak 1 milyar 655 milyon 622 bin TL’ye fırladı.

DOĞRUDAN TEMİNLE İHALESİZ HARCAMA

Kamu İhale Kanunu’na tabi tutulmadan "doğrudan temin" yöntemiyle gerçekleştirilen harcamaların detayları da bilançodaki vahim tabloyu gözler önüne serdi. 2026’nın Ocak-Haziran döneminde ihalesiz şekilde 706 milyon 493 bin TL’lik mal alımı yapılırken, hizmet alımı için harcanan tutar 949 milyon 129 bin TL’yi buldu.

KISITLAMA KARARLARI KAĞIT ÜSTÜNDE KALDI

İsrafın önlenmesi iddiasıyla yürürlüğe konulan hemen her tasarruf genelgesinde, temsil ve ağırlama faaliyetleri "ilk kısıtlanacak kalemler" arasında sıralanıyor. Ancak ortaya çıkan son rakamlar, genelgelerin harcama musluğunu kesmekte yetersiz kaldığını ve kısıtlama kararlarının kağıt üzerinde kaldığını bir kez daha kanıtladı.