Gaziantep'te çok sayıda suçtan aranan ve polisin ‘teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren şahıs, 5 kişiyi rehin aldı. Rehinelerden sevgilisini topuğundan yaralayan, diğerlerini ise daha sonra serbest bırakan şahıs, uzman psikolog tarafından ikna edilerek teslim oldu. Şahsın, teslim olduktan sonraki rahat tavırları ve sigara yakması dikkat çekti.

Olay, Şahinbey ilçesi Cabi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çok sayıda suç kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan Latif U. (49) isimli şahıs, polisin ‘teslim ol' çağrısına ateşle karşılık vererek birlikte yaşadığı sevgilisi ile evde bulunan eniştesi ve 2 yeğenini rehin aldı.

SEVGİLİSİNİ YARALADIKTAN SONRA KAÇTI

Olay sonrası bölgeye çok sayıda destek polis ekibi ile özel harekat ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekiplerin çağrılarına olumsuz yanıt veren şahıs, sevgilisini topuğundan silahla yaraladıktan sonra kaçmaya başladı.

Daha sonrasında bir iş yerine sığınan ve bir vatandaşı daha rehin alan şüpheli şahıs, uzman psikolog tarafından kısa sürede ikna edilerek teslim alındı.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli şahsın rahat tavırları ve sigara içmesi dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.