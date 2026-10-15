Kaynak: Haber Merkezi

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nde açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, megakentte etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası 16 Ekim Cuma günü de okulların tatil edildiğini duyurdu.

YAĞIŞLAR 2-3 GÜN SÜRECEK

Kamu çalışanlarına yönelik idari izinlerin de süreceğini belirten Gül, yağışların 2-3 gün daha süreceğini ifade etti. Sel felaketinde 2 bin 722 kişinin kurtarıldığını, 3 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirten Gül, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ, ÜNİVERSİTELER KENDİLERİ BELİRLEYECEK

Davut Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"84 yılın en büyük yağışını aldık. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor. Okullarımız yarın da tatil edildi. Öğrencilerimiz yarın da evde istirahat edecekler. Biz de cuma, cumartesi, pazar günleri okullarımızı elden geçirip pazartesi gününe sağlıklı bir şekilde eğitim-öğretim görülecek bir duruma getirmiş olacağız. Üniversitelerimiz tatil olup olmadığına kendi karar verecek. Bizim temennimiz tatil olması."